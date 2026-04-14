Tadic ile En-Nesyri'nin düellosunda kazananı 120+10'daki penaltı belirledi!

Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Dusan Tadic ile Youssef En-Nesyri, Asya AFC Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda birbirlerine rakip oldular. Al Ittihad ile Al Wahda'nın karşılaştığı maçta kazananı 120+10'daki penaltı belirledi.

Asya AFC Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçında Youssef En-Nesyri'nin formasını giydiği Al Ittihad ile Dusan Tadic'in ekibi Al Wahda kozlarını paylaştı.

Tadic maçın tamamında sahada kalırken, En-Nesyri, 99. dakikada yerini Georhe Ilenikhena'ya bıraktı.

KAZANANI 120+10'DAKİ PENALTI BELİRLEDİ

Normal süresi 0-0 biten mücadelenin 120+10. dakika penaltı kararı çıktı.

Al Ittihad, Al Obud'un ceza sahasında yerde kalmasının ardından penaltı kazandı ve topun başına geçen Fabinho vuruşunda skoru 1-0'a getirdi.

Bu sonucun ardından, Al Ittihad Asya Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi ve Japonya temsilcisi Machida'nın rakibi oldu.