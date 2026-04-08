Galatasaray’a kötü haber! Hakan Çalhanoğlu kararını verdi
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, sarı-kırmızılılara geliyor derken son kararını verdi. Transferdeki bu sürpriz gelişmeyi İtalyanlar duyurdu. İşte tüm detaylar...
İtalya Serie A devi Inter'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Son dönemde Galatasaray ile adı sıkça anılan tecrübeli orta saha oyuncusunun geleceğine dair kararını verdiği öne sürüldü.
Sarı-kırmızılıların uzun süredir kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu için girişimlerini sürdürdüğü biliniyor. Galatasaray cephesi, milli futbolcunun kulübe olan sempatisi nedeniyle transfer umutlarını canlı tutuyor. Özellikle Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun yaptığı açıklamalar, bu ilgiyi açıkça ortaya koymuştu.
"GALATASARAY FORMASI GİYECEĞİNE İNANIYORUM"
Galatasaray'ın Hakan'a olan ilgisini hiçbir zaman gizlemediğini vurgulayan Kavukcu, milli futbolcu için şu ifadeleri kullandı:
"Hakan, Türk milli takımının ikonlarından biri ve Galatasaray taraftarı. Ne zaman olur bilmiyorum ama bir gün onu mutlaka Galatasaray formasıyla göreceğimize inanıyorum."
İtalyan basınından la Repubblica'da yer alan habere göre Hakan Çalhanoğlu, kariyerine Inter formasıyla devam etmek istiyor. Galatasaray'dan ve Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere rağmen yıldız oyuncunun önceliği İtalya'da kalmak.
SÖZLEŞME İÇİN HAZIR!
Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcunun, yeni bir anlaşma yapmaya da hazır olduğu belirtiliyor. Bu gelişme, Galatasaray cephesinde transfer ihtimalini şimdilik zorlaştırmış durumda.
SON SÖZ TEKNİK EKİPTE
Hakan'ın takımda kalma isteğine rağmen nihai kararın teknik patron Cristian Chivu ve Inter yönetimi tarafından verileceği ifade ediliyor. Teknik heyetin onay vermesi halinde, kısa süre içinde yeni sözleşme görüşmelerinin başlaması bekleniyor.
PERFORMANSIYLA VAZGEÇİLMEZ OLDU
Bu sezon Inter formasıyla 27 maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu, 10 gol ve 5 asistlik katkı sağlayarak takımın en önemli isimlerinden biri olmayı sürdürdü. Özellikle Roma karşısında attığı gol, Avrupa basınında "dünya standartlarında" olarak yorumlandı.
GALATASARAY İÇİN KAPI KAPANMIŞ DEĞİL
Her ne kadar Hakan'ın kısa vadede Inter'de kalma isteği ağır bassa da Galatasaray yönetimi umudunu kesmiş değil. Sarı-kırmızılılar, ilerleyen dönemde şartların değişmesi halinde transfer için yeniden harekete geçebilir.
RESMİ SONUÇ BEKLENİYOR
Özetle; Hakan Çalhanoğlu'nun kariyer planlamasında şu an için İtalya ön planda olsa da Galatasaray ihtimali tamamen rafa kalkmış değil. Önümüzdeki süreçte Inter yönetiminin vereceği karar, transferin kaderini belirleyecek.