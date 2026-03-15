Arda Güler'in golü dünya basınında: Daha iyisi gelmeyecek!
Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, Elche ağlarına kendi yarı sahasından gönderdiği gol ile dünya spor basınında gündeme oturdu. 21 yaşındaki yetenekli futbolcunun tarihi golü "her neslin bir kere görebileceği türden bir gol" olarak nitelendirildi. İşte o ifadeler...
Real Madrid, La Liga'nın 28. haftasında sahasında Elche'yi 4-1 mağlup etti. Mücadeleye ikinci yarı yedek kulübesinden dahil olan milli yıldızımız Arda Güler'in orta sahanın gerisinden attığı gol geceye damga vurdu. Arda, 89. dakikada Elche kalecisi Matias Dituro'yu önde gördü ve kendi yarı alanından harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi. La Liga tarihine geçen o gol, dünya spor basınında yoğun ilgi gördü. İşte Arda'nın golünün dış basına yansımaları...
MARCA: NESİLDE BİR KEZ ŞAHİT OLUNACAK TÜRDEN BİR GOL
"Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler sihirli değneğini salladı ve stadyum adeta bir trans haline girdi. Hiç de şaşırtıcı değil; dahi Türk'ün Elche'ye karşı attığı o muhteşem gol, taraftarların nesilde bir kez şahit olabileceği türden bir goldü. Güler'in muhteşem golü şimdiden bir sonraki Puskas Ödülü için ciddi bir aday gibi görünüyor. Bir başyapıtın tüm unsurlarına sahip."
CADENASER: YILLARCA HATIRLANACAK GOLLERDEN BİRİ
"Muhtemelen sezonun en iyi golü. Santiago Bernabeu'da geceyi bitirmenin daha iyi bir yolunu hayal etmek zor. Arda Güler, yıllarca hatırlanacak gollerden birini attı. Anne babaların çocuklarına anlatacağı türden bir gol. Yaklaşık 65 metreden, kendi yarı sahasından 11 metre uzaklıktan orta saha çizgisinin gerisinden bir vuruş. La Liga tarihinin en uzun mesafeli gollerinden biri."
AS: DAHA İYİSİNİ BEKLEMEYİN
"Arda Güler, neredeyse 70 metreden tarihe geçecek bir gol attı. Bir deha dokunuşu. Parlak bir an. Müzelik bir parça. Yıllarca konuşulacak. Önümüzdeki yıllarda bu kültürel hazine ilan edilmesi gereken muhteşem golden daha iyisini beklemeyin."
EL MUNDO: ÇERÇEVELETİP ASMALIYIZ
"Real Madrid'in İspanyol çalıştırıcısı Arbeloa, Arda'nın tarihi golünü 'Bunu bir çerçeveye koyup asmalıyız. Olağanüstü bir şey. Harika. Başta ben olmak üzere herkesin ellerini şaşkınlıkla kaldırdığını gördüm. Yaptığı şeyi görmek için üç bilet parası ödemeye değerdi.' sözleri ile golü kutladı. Arda Güler, La Liga tarihinin en güzel gollerinden birini tam 68 metre uzaklıktan kaydetti. Bir Real Madrid oyuncusu en son 2004'te böyle bir gol kaydetmişti."
ARDA: SAKIN EVDE DENEMEYİN
Öte yandan Arda Güler, tarihe geçen golünü sosyal medya hesabından "Evde denemeyiniz" notu ile paylaştı. Arda'nın paylaşımına kısa süre içerisinde rekor etkileşim geldi.