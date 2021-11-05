SPOR HABERLERİ - Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi'nin transfer listesi ortaya çıktı!
İspanya La Liga devlerinden Barcelona'da, Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlük görevine kulübün efsane futbolcularından Xavi getirildi. Katar kulübü Al Sadd'ın da resmi açıklama yaptığı 41 yaşındaki İspanyol teknik adamın transfer listesi de ortaya çıktı. İşte Xavi'nin hedefindeki yıldız isimler...
Barcelona'da hasret bitti; kulübün efsanesi Xavi, Katalan ekibine teknik direktör olarak geri döndü. İspayol basını, Xavi döner dönmez birbirinden çeşitli transfer iddialarını gündeme getirdi ve Barcelona'nın yaklaşık 300 milyon euro'luk harcama yapacağını açıkladı. İşte İspanyol basınına göre; Xavi'nin Barcelona'dan istekleri...
ERLING HAALAND
İspanyol basını; Xavi'nin Haaland'ı kadroda görmeyi çok istediğini yazdı. Barcelona'nın ana hedefi olarak gösterilen Erling Haaland için menajer Raiola ile iyi ilişkilerini kullanacak olan başkan Laporta'nın Xavi'nin bu isteğini gerçekleştireceği belirtildi.
PAUL POGBA
Manchester United ile sözleşmesini yenilemeyeceği aktarılan Pogba için ise görüşmelerin başladığı ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığı ifade edildi. Pogba için Real Madrid, PSG ve Juventus'un da devrede olduğu yazıldı.
JULES KOUNDE
Xavi, Barcelona yetkililerine savunmaya Jules Kounde'nin alınması gerektiğini dile getirdi. Ancak haberde; Sevilla'nın oyuncuyu 80 milyon euro'dan aşağı bir fiyata bırakmayacağı ve anlaşmanın çok zor olduğu ifade edildi.
RAHEEM STERLING
Xavi, son olarak Manchester City'de forma giyen ve ayrılmak istediğini belirten Raheem Sterling'i kadrosunda görmek istediğini yönetime söyledi.
EDINSON CAVANI
İspanyol hocanın forvet bölgesi için bir başka hedefi ise Manchester United'ın santrforu Edinson Cavani. Bu talebin ardından Barcelona yetkilileri Manchester'a uçtu ve hem City hem United olmak üzere iki kulüple de transfer görüşmelerine başladı.
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