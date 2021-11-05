06 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

SPOR HABERLERİ - Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi'nin transfer listesi ortaya çıktı!

İspanya La Liga devlerinden Barcelona'da, Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlük görevine kulübün efsane futbolcularından Xavi getirildi. Katar kulübü Al Sadd'ın da resmi açıklama yaptığı 41 yaşındaki İspanyol teknik adamın transfer listesi de ortaya çıktı. İşte Xavi'nin hedefindeki yıldız isimler...

SPOR HABERLERİ - Barcelona’nın yeni teknik direktörü Xavi’nin transfer listesi ortaya çıktı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.11.2021

Barcelona'da hasret bitti; kulübün efsanesi Xavi, Katalan ekibine teknik direktör olarak geri döndü. İspayol basını, Xavi döner dönmez birbirinden çeşitli transfer iddialarını gündeme getirdi ve Barcelona'nın yaklaşık 300 milyon euro'luk harcama yapacağını açıkladı. İşte İspanyol basınına göre; Xavi'nin Barcelona'dan istekleri...

SPOR HABERLERİ - Barcelona’nın yeni teknik direktörü Xavi’nin transfer listesi ortaya çıktı!

ERLING HAALAND

İspanyol basını; Xavi'nin Haaland'ı kadroda görmeyi çok istediğini yazdı. Barcelona'nın ana hedefi olarak gösterilen Erling Haaland için menajer Raiola ile iyi ilişkilerini kullanacak olan başkan Laporta'nın Xavi'nin bu isteğini gerçekleştireceği belirtildi.

SPOR HABERLERİ - Barcelona’nın yeni teknik direktörü Xavi’nin transfer listesi ortaya çıktı!

PAUL POGBA

Manchester United ile sözleşmesini yenilemeyeceği aktarılan Pogba için ise görüşmelerin başladığı ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığı ifade edildi. Pogba için Real Madrid, PSG ve Juventus'un da devrede olduğu yazıldı.

SPOR HABERLERİ - Barcelona’nın yeni teknik direktörü Xavi’nin transfer listesi ortaya çıktı!

DANI OLMO

Xavi'nin bir diğer isteği ise Leipzig'de forma giyen Dani Olmo. 23 yaşındaki futbolcunun da altyapısında yetiştiği Barcelona'ya dönmek istediği ve ocak ayında kiralık olarak gelebileceği yazıldı.

SPOR HABERLERİ - Barcelona’nın yeni teknik direktörü Xavi’nin transfer listesi ortaya çıktı!

JULES KOUNDE

Xavi, Barcelona yetkililerine savunmaya Jules Kounde'nin alınması gerektiğini dile getirdi. Ancak haberde; Sevilla'nın oyuncuyu 80 milyon euro'dan aşağı bir fiyata bırakmayacağı ve anlaşmanın çok zor olduğu ifade edildi.

SPOR HABERLERİ - Barcelona’nın yeni teknik direktörü Xavi’nin transfer listesi ortaya çıktı!

RAHEEM STERLING

Xavi, son olarak Manchester City'de forma giyen ve ayrılmak istediğini belirten Raheem Sterling'i kadrosunda görmek istediğini yönetime söyledi.

SPOR HABERLERİ - Barcelona’nın yeni teknik direktörü Xavi’nin transfer listesi ortaya çıktı!

EDINSON CAVANI

İspanyol hocanın forvet bölgesi için bir başka hedefi ise Manchester United'ın santrforu Edinson Cavani. Bu talebin ardından Barcelona yetkilileri Manchester'a uçtu ve hem City hem United olmak üzere iki kulüple de transfer görüşmelerine başladı.

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