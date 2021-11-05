SPOR HABERLERİ - Barcelona’nın yeni teknik direktörü Xavi’nin transfer listesi ortaya çıktı!

EDINSON CAVANI

İspanyol hocanın forvet bölgesi için bir başka hedefi ise Manchester United'ın santrforu Edinson Cavani. Bu talebin ardından Barcelona yetkilileri Manchester'a uçtu ve hem City hem United olmak üzere iki kulüple de transfer görüşmelerine başladı.

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