3.’sü düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali’nin startı bugün veriliyor

13 branşta 883 ismin yarışacağı festival, 1 milyon kişiye ev sahipliği yapacak. Geleneksel sporların yanı sıra özel şovlar da Yenikapı’ya renk katacak. 'At binenin kılıç kuşananın' sloganıyla gerçekleştirilecek bu dev organizasyon, dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların mücadelesine sahne olacak.

DİĞER HABERLER

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilenbugün Yenikapı Meydanı'nda başlayacak. Bu yıl 3.'sü düzenlenecek festival, '' sloganıyla yapılacak. Geleneksel spor dallarının tanıtılması, profesyonelleşmesi ve olimpiyatlara hazırlanması amacıyla gerçekleştirilen bu dev organizasyonda5 gün sürecek festivalde Türk dünyasına,'ya özgü şenlikler hayat bulacak. Festivalde geleneksel Türk sporlarının yanı sıra çadırlarda oba yaşamı,, kılıç kalkan gösterileri, atlı gösteriler gibi pek çok aktivite yer alacak. Festival, Türki devlet ve topluluk çadırları, yöresel çadırlar, geleneksel lezzetler vegeleneksel toylarıyla bir şölene dönüşecek.13 branşta 883 sporcunun mücadele edeceği'nde engelli vatandaşların katılacağıve geleneksel okçuluk müsabakaları da yapılacak. Vatandaşların spor yarışmalarını izleyip, kültürel faaliyetlere dahil olabilecekleri alandakurulacak. 14 Türk devleti ve topluluklarına ait çadırların yanı sıra meydanda Katar çadırı da olacak.DünyaEtnospor Konfederasyonu Başkan Yardımcısı, bugün başlayacak organizasyonla ilgili konuştu. Unutulmaya yüz tutmuş sporları tekrar gün yüzüne çıkarılmasını amaçladıklarını belirten Kazancı, "Geleneksel sporları, gençler ve çocuklara iletilmesini planlıyoruz.'u dünya çapında festival haline getirmeyi de hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.Etnospor Kültür Festivali'nde toplam 150 at yer alacak. 84 atın spor müsabakalarında kullanılacağı belirtilirken, 66'sına ise katılımcılar çocuklarıyla binebilecek.Dünyanın hayranlıkla takip ettiği Japon kültürünün en önemli geleneklerinden olan Yabusame (Japon atlı okçuluk sporu) sporu da festivalde yapılacak.Arap dünyasında önemli bir yer tutan şahinler de Etnospor Kültür Festivali'nde yer alacak. Katar'dan getirilen şahinler, Türkiye'de ilk kez gösteriye çıkacak. Şahinler, 400 ve 800 metre yarışlarında uzaktaki avlarına en kısa sürede ulaşmaya çalışacak.Fetih yağlı güreşlerinde 45'i başpehlivan olmak üzere toplam 300 sporcu er meydanına çıkacak.Festivalde yer alacak sporcuların bir kısmı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden atlarıyla geçti.-Kırgız Atlı Akrobasi Grubu ile Sovgat Atlı Gösteri Grubu gösteri yapacak.-Organizasyona katılan çocuklara yönelik 33 geleneksel oyun da olacak.-Festival için düzenlenecek sahnede Osmanlı Kılıç Kalkan Ekibi, yöresel halk oyunları ekipleri, İstanbul Türk Halk Müziği Korosu ve mehter takımı gösterileri yapılacak.- Atölye-sanat alanları kısmında geleneksel, unutulmaya yüz tutmuş 45 farklı sanat dalında atölye çalışmaları yapılacak.-Sanatkarlar, festivale gelecek vatandaşlara uygulamalı olarak geleneksel sanatları tanıtacak ve vatandaşları bu uygulamalara dahil edecek.Güreşçiler vücutlarına yağ sürerek Er Meydanı'na çıkacak.Güreşçiler, şalvar giyer ve ayakları çıplaktır. Şalvar güreşinde tüm teknikler ayakta yapılır.Davul zurna eşliğinde yumuşak toprak veya yeşil düz zeminde eğlence amaçlı yapılmaktadır.At üzerinde oynanan spor dallarından biridir.Dörtnala giden atın üzerinden hedeflere isabet sağlanmaya çalışılır.Yayla gerili kirişe takılarak uzağa atılan, ucu sivri, düzgün ince ve kısa çubuk yani ok ile hedefi vurma sporudur.Çizilen bir dairenin içinde her oyuncunun amacı yaptığı atışlarla aşıkları dışarı çıkarmaktır.Oğlağı veya pöstekiyi kapıp, oyun alanı içerisinde rakibinden kaçırmaktır.Güreşçiler sırtlarına aba giyerek ve bellerine kuşak bağlayarak mücadele eder.Yüz yüze oturan yarışmacılar, ayaklarını karaçam ağacından yapılan yere sabitlenmiş bir tahtaya dayarlar.İki kişi tarafından 48 taş ile oynanır. En az 25 taş toplayan oyuncu kazanır.Farklı kategorilerde yarışan şahinler, 400 ile 800 metre uzaktaki avlarını görerek en kısa sürede ona ulaşmaya çalışıyor.Uzak Doğu'da at sırtındayken önceden belirlenmiş hedeflere ok atılarak yapılan etkinlik.