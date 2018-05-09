3.’sü düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali’nin startı bugün veriliyor

09 Mayıs 2018, Çarşamba
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MUHTEŞEM GÖSTERİLER
5 gün sürecek festivalde Türk dünyasına, Orta Asya ve Anadolu'ya özgü şenlikler hayat bulacak. Festivalde geleneksel Türk sporlarının yanı sıra çadırlarda oba yaşamı, tarihi el sanatları atölyeleri, kılıç kalkan gösterileri, atlı gösteriler gibi pek çok aktivite yer alacak. Festival, Türki devlet ve topluluk çadırları, yöresel çadırlar, geleneksel lezzetler ve Orta Asya geleneksel toylarıyla bir şölene dönüşecek.
ENGELLİLER UNUTULMADI
13 branşta 883 sporcunun mücadele edeceği Etnospor Kültür Festivali'nde engelli vatandaşların katılacağı mangala ve geleneksel okçuluk müsabakaları da yapılacak. Vatandaşların spor yarışmalarını izleyip, kültürel faaliyetlere dahil olabilecekleri alanda 44 çadır kurulacak. 14 Türk devleti ve topluluklarına ait çadırların yanı sıra meydanda Katar çadırı da olacak.
'DÜNYA ÇAPINDA BİR ORGANİZASYON'
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Hakan Kazancı, bugün başlayacak organizasyonla ilgili konuştu. Unutulmaya yüz tutmuş sporları tekrar gün yüzüne çıkarılmasını amaçladıklarını belirten Kazancı, "Geleneksel sporları, gençler ve çocuklara iletilmesini planlıyoruz. Etnospor'u dünya çapında festival haline getirmeyi de hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.
150 AT ŞAHLANACAK
Etnospor Kültür Festivali'nde toplam 150 at yer alacak. 84 atın spor müsabakalarında kullanılacağı belirtilirken, 66'sına ise katılımcılar çocuklarıyla binebilecek.
JAPONLAR HAZIR KITA
Dünyanın hayranlıkla takip ettiği Japon kültürünün en önemli geleneklerinden olan Yabusame (Japon atlı okçuluk sporu) sporu da festivalde yapılacak.
KATAR'DAN ÖZEL KONUKLAR!
Arap dünyasında önemli bir yer tutan şahinler de Etnospor Kültür Festivali'nde yer alacak. Katar'dan getirilen şahinler, Türkiye'de ilk kez gösteriye çıkacak. Şahinler, 400 ve 800 metre yarışlarında uzaktaki avlarına en kısa sürede ulaşmaya çalışacak.
ER MEYDANINA İLGİ BÜYÜK
Fetih yağlı güreşlerinde 45'i başpehlivan olmak üzere toplam 300 sporcu er meydanına çıkacak.
ATLARLA 3. KÖPRÜDEN GEÇTİLER
Festivalde yer alacak sporcuların bir kısmı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden atlarıyla geçti.
FESTİVALE KATILACAKLAR ÇOK ÖZEL ANLAR YAŞAYACAK
-Kırgız Atlı Akrobasi Grubu ile Sovgat Atlı Gösteri Grubu gösteri yapacak.
-Organizasyona katılan çocuklara yönelik 33 geleneksel oyun da olacak.
-Festival için düzenlenecek sahnede Osmanlı Kılıç Kalkan Ekibi, yöresel halk oyunları ekipleri, İstanbul Türk Halk Müziği Korosu ve mehter takımı gösterileri yapılacak.- Atölye-sanat alanları kısmında geleneksel, unutulmaya yüz tutmuş 45 farklı sanat dalında atölye çalışmaları yapılacak.
-Sanatkarlar, festivale gelecek vatandaşlara uygulamalı olarak geleneksel sanatları tanıtacak ve vatandaşları bu uygulamalara dahil edecek.
YENİKAPI MEYDANI'NDA YAPILACAK SPORLAR
Yağlı güreş: Güreşçiler vücutlarına yağ sürerek Er Meydanı'na çıkacak.
Şalvar güreşi: Güreşçiler, şalvar giyer ve ayakları çıplaktır. Şalvar güreşinde tüm teknikler ayakta yapılır.
Kuşak güreşi: Davul zurna eşliğinde yumuşak toprak veya yeşil düz zeminde eğlence amaçlı yapılmaktadır.
Cirit: At üzerinde oynanan spor dallarından biridir.
Atlı okçuluk: Dörtnala giden atın üzerinden hedeflere isabet sağlanmaya çalışılır.
Yaya okçuluğu: Yayla gerili kirişe takılarak uzağa atılan, ucu sivri, düzgün ince ve kısa çubuk yani ok ile hedefi vurma sporudur.
Aşık oyunu: Çizilen bir dairenin içinde her oyuncunun amacı yaptığı atışlarla aşıkları dışarı çıkarmaktır.
Kökbörü: Oğlağı veya pöstekiyi kapıp, oyun alanı içerisinde rakibinden kaçırmaktır.
Aba güreşi: Güreşçiler sırtlarına aba giyerek ve bellerine kuşak bağlayarak mücadele eder.
Mas güreşi: Yüz yüze oturan yarışmacılar, ayaklarını karaçam ağacından yapılan yere sabitlenmiş bir tahtaya dayarlar.
Mangala: İki kişi tarafından 48 taş ile oynanır. En az 25 taş toplayan oyuncu kazanır.
Şahin yarışı: Farklı kategorilerde yarışan şahinler, 400 ile 800 metre uzaktaki avlarını görerek en kısa sürede ona ulaşmaya çalışıyor.
Yabusame: Uzak Doğu'da at sırtındayken önceden belirlenmiş hedeflere ok atılarak yapılan etkinlik.
ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ 1. GÜN PROGRAMI
3.’sü düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali’nin startı bugün veriliyor
Güncelleme Tarihi: 09.05.2018 Giriş Tarihi: 09.05.2018
13 branşta 883 ismin yarışacağı festival, 1 milyon kişiye ev sahipliği yapacak. Geleneksel sporların yanı sıra özel şovlar da Yenikapı’ya renk katacak. 'At binenin kılıç kuşananın' sloganıyla gerçekleştirilecek bu dev organizasyon, dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların mücadelesine sahne olacak.
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen Etnospor Kültür Festivali bugün Yenikapı Meydanı'nda başlayacak. Bu yıl 3.'sü düzenlenecek festival, 'At Binenin Kılıç Kuşananın' sloganıyla yapılacak. Geleneksel spor dallarının tanıtılması, profesyonelleşmesi ve olimpiyatlara hazırlanması amacıyla gerçekleştirilen bu dev organizasyonda tarih yeniden canlanacak.
MUHTEŞEM GÖSTERİLER
5 gün sürecek festivalde Türk dünyasına, Orta Asya ve Anadolu'ya özgü şenlikler hayat bulacak. Festivalde geleneksel Türk sporlarının yanı sıra çadırlarda oba yaşamı, tarihi el sanatları atölyeleri, kılıç kalkan gösterileri, atlı gösteriler gibi pek çok aktivite yer alacak. Festival, Türki devlet ve topluluk çadırları, yöresel çadırlar, geleneksel lezzetler ve Orta Asya geleneksel toylarıyla bir şölene dönüşecek.
ENGELLİLER UNUTULMADI
13 branşta 883 sporcunun mücadele edeceği Etnospor Kültür Festivali'nde engelli vatandaşların katılacağı mangala ve geleneksel okçuluk müsabakaları da yapılacak. Vatandaşların spor yarışmalarını izleyip, kültürel faaliyetlere dahil olabilecekleri alanda 44 çadır kurulacak. 14 Türk devleti ve topluluklarına ait çadırların yanı sıra meydanda Katar çadırı da olacak.
'DÜNYA ÇAPINDA BİR ORGANİZASYON'
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Hakan Kazancı, bugün başlayacak organizasyonla ilgili konuştu. Unutulmaya yüz tutmuş sporları tekrar gün yüzüne çıkarılmasını amaçladıklarını belirten Kazancı, "Geleneksel sporları, gençler ve çocuklara iletilmesini planlıyoruz. Etnospor'u dünya çapında festival haline getirmeyi de hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.
150 AT ŞAHLANACAK
Etnospor Kültür Festivali'nde toplam 150 at yer alacak. 84 atın spor müsabakalarında kullanılacağı belirtilirken, 66'sına ise katılımcılar çocuklarıyla binebilecek.
JAPONLAR HAZIR KITA
Dünyanın hayranlıkla takip ettiği Japon kültürünün en önemli geleneklerinden olan Yabusame (Japon atlı okçuluk sporu) sporu da festivalde yapılacak.
KATAR'DAN ÖZEL KONUKLAR!
Arap dünyasında önemli bir yer tutan şahinler de Etnospor Kültür Festivali'nde yer alacak. Katar'dan getirilen şahinler, Türkiye'de ilk kez gösteriye çıkacak. Şahinler, 400 ve 800 metre yarışlarında uzaktaki avlarına en kısa sürede ulaşmaya çalışacak.
ER MEYDANINA İLGİ BÜYÜK
Fetih yağlı güreşlerinde 45'i başpehlivan olmak üzere toplam 300 sporcu er meydanına çıkacak.
ATLARLA 3. KÖPRÜDEN GEÇTİLER
Festivalde yer alacak sporcuların bir kısmı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden atlarıyla geçti.
FESTİVALE KATILACAKLAR ÇOK ÖZEL ANLAR YAŞAYACAK
-Kırgız Atlı Akrobasi Grubu ile Sovgat Atlı Gösteri Grubu gösteri yapacak.
-Organizasyona katılan çocuklara yönelik 33 geleneksel oyun da olacak.
-Festival için düzenlenecek sahnede Osmanlı Kılıç Kalkan Ekibi, yöresel halk oyunları ekipleri, İstanbul Türk Halk Müziği Korosu ve mehter takımı gösterileri yapılacak.- Atölye-sanat alanları kısmında geleneksel, unutulmaya yüz tutmuş 45 farklı sanat dalında atölye çalışmaları yapılacak.
-Sanatkarlar, festivale gelecek vatandaşlara uygulamalı olarak geleneksel sanatları tanıtacak ve vatandaşları bu uygulamalara dahil edecek.
YENİKAPI MEYDANI'NDA YAPILACAK SPORLAR
Yağlı güreş: Güreşçiler vücutlarına yağ sürerek Er Meydanı'na çıkacak.
Şalvar güreşi: Güreşçiler, şalvar giyer ve ayakları çıplaktır. Şalvar güreşinde tüm teknikler ayakta yapılır.
Kuşak güreşi: Davul zurna eşliğinde yumuşak toprak veya yeşil düz zeminde eğlence amaçlı yapılmaktadır.
Cirit: At üzerinde oynanan spor dallarından biridir.
Atlı okçuluk: Dörtnala giden atın üzerinden hedeflere isabet sağlanmaya çalışılır.
Yaya okçuluğu: Yayla gerili kirişe takılarak uzağa atılan, ucu sivri, düzgün ince ve kısa çubuk yani ok ile hedefi vurma sporudur.
Aşık oyunu: Çizilen bir dairenin içinde her oyuncunun amacı yaptığı atışlarla aşıkları dışarı çıkarmaktır.
Kökbörü: Oğlağı veya pöstekiyi kapıp, oyun alanı içerisinde rakibinden kaçırmaktır.
Aba güreşi: Güreşçiler sırtlarına aba giyerek ve bellerine kuşak bağlayarak mücadele eder.
Mas güreşi: Yüz yüze oturan yarışmacılar, ayaklarını karaçam ağacından yapılan yere sabitlenmiş bir tahtaya dayarlar.
Mangala: İki kişi tarafından 48 taş ile oynanır. En az 25 taş toplayan oyuncu kazanır.
Şahin yarışı: Farklı kategorilerde yarışan şahinler, 400 ile 800 metre uzaktaki avlarını görerek en kısa sürede ona ulaşmaya çalışıyor.
Yabusame: Uzak Doğu'da at sırtındayken önceden belirlenmiş hedeflere ok atılarak yapılan etkinlik.
ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ 1. GÜN PROGRAMI
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