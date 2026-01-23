Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka 4. turda!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler ve kadınların dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile Belaruslu Aryna Sabalenka, 4. tura çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler ve kadınların dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile Belaruslu Aryna Sabalenka, 4. tura yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın altıncı gün sabah seansında üçüncü tur maçları oynandı.

Kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan ve Avustralya Açık'ta ilk kupasını kaldırmak için mücadele eden 22 yaşındaki Alcaraz, 32 numaralı seribaşı Fransız Corentin Moutet'yi 6-2, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yendi.

Alcaraz, 4. turda 19 numaralı seribaşı ABD'li Tommy Paul ile karşılaşacak.

11 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev de Macar Fabian Marozsan'ı 6-7, 4-6, 7-5, 6-0 ve 6-3'lük setlerle geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

SABALENKA, "TIE-BREAK"LERLE KAZANDI

Kariyerinde 2 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan Belaruslu Aryna Sabalenka, Avusturyalı Anastasia Potapova'yı 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek tur biletini aldı.

Sabalenka'nın 4. turdaki rakibi 17 numaralı seribaşı Kanadalı Victoria Mboko oldu.

İki kez grand slam şampiyonu 3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff da vatandaşı Hailey Baptiste'yi 3-6, 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti.

Gauff, 19 numaralı seribaşı Çek Karolina Muchova ile eşleşti.