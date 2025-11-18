Carlos Alcaraz'ın, İspanya'yı temsil edeceği Davis Cup Finalleri'nden çekildiği bildirildi. Dünya 1 numarası, Pazar günü ATP Finalleri'ndeki şampiyonluk maçında Jannik Sinner'a kaybederken uyluğundan sakatlık yaşadı. Alcaraz daha sonra Bologna'ya gitti ve burada İspanya Tenis Federasyonu doktoru tarafından taramadan geçirildi. İspanyol yıldız, bu taramanın ardından turnuvadan çekildi.
Yayın Tarihi: 18.11.2025 - 10:42