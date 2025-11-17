Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları 10. gününde 10 madalya kazanırken, toplamda 122 madalya ile zirvedeki yerini korudu.

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde devam eden 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 10. gün yapılan müsabakalarla geride kaldı. Ay-yıldızlı sporcular, bugün 3 altın, 4 gümüş, 3 bronz madalya ile toplam 10 madalya kazandı.

Türkiye, organizasyonda madalya sayısını 122'ye çıkardı.

Millilerin ilk sırada yer aldığı madalya sıralaması şöyle:

Türkiye: 61 altın, 35 gümüş, 26 bronz

Özbekistan: 21 altın, 24 gümüş, 20 bronz

İran: 17 altın, 15 gümüş, 22 bronz

Mısır: 12 altın, 10 gümüş, 14 bronz

Kazakistan: 11 altın, 13 gümüş, 16 bronz