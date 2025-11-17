Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde devam eden 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 10. gün yapılan müsabakalarla geride kaldı. Ay-yıldızlı sporcular, bugün 3 altın, 4 gümüş, 3 bronz madalya ile toplam 10 madalya kazandı.
Türkiye, organizasyonda madalya sayısını 122'ye çıkardı.
Millilerin ilk sırada yer aldığı madalya sıralaması şöyle:
Türkiye: 61 altın, 35 gümüş, 26 bronz
Özbekistan: 21 altın, 24 gümüş, 20 bronz
İran: 17 altın, 15 gümüş, 22 bronz
Mısır: 12 altın, 10 gümüş, 14 bronz
Kazakistan: 11 altın, 13 gümüş, 16 bronz