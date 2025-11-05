Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre başkent Kahire'de yapılacak organizasyonda 12 milli sporcu mücadele edecek.
Olimpiyat madalyalı milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan da şampiyonada yarışacak.
Açılış töreni 7 Kasım'da gerçekleştirilecek organizasyonda müsabakalar ise 8 Kasım'da başlayacak.
Şampiyonada madalya mücadelesi verecek milli atıcılar şunlar:
Yusuf Dikeç, Buğra Selimzade, Mustafa İnan, Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz, Esra Bozabalı, Mert Nalbant, Galip Berat Afal, Damla Köse, Elif Berfin Altun, Şule Nur Tekeli, Elif Duygu Eren Kotoş
Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Şampiyonası'nda müsabakalar, 17 Kasım'da tamamlanacak.