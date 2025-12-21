Türkiye Bilardo Şampiyonası Kadınlar 2’nci Etap ve Final Etabı, 16-20 Aralık tarihleri arasında Ankara’da düzenlendi. Güzin Müjde Karakaşlı turnuvaların her ikisini de kazanarak üst üste 2 kez genel klasman şampiyonu oldu. İşte detaylar...

Türkiye Bilardo Şampiyonası Kadınlar 2'nci Etap ve Final Etabı, 16-20 Aralık tarihleri arasında Ankara'da düzenlendi. Güzin Müjde Karakaşlı turnuvaların her ikisini de kazanarak üst üste 2 kez genel klasman şampiyonu oldu. Finalde sergilediği etkili performansıyla göz dolduran Karakaşlı, moladan önceki ıstakada 12'inci vuruş sayısında skor 14-7 iken çektiği 7 sayılık seri ile molaya 21-7 çıkmayı başardı.

Güzin Müjde Karakaşlı, Milli takım arkadaşı Gülşen Degener karşısında 22 ıstakada 30-12 skorla galip gelmeyi başararak altın madalya uzanırken bu skor son yıllarda oynanan en yüksek ortalamalı maçlardan biri olarak kayıtlara geçti. Avrupa Şampiyonu milli sporcu önümüzdeki sene Antalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Kadınlar Milli Takımını 1' inci oyuncu olarak temsil edecek ve ferdi müsabakalarda ülkemiz adına yarışacak. Ayrıca Eylül ayında Fransa'da düzenlenecek Kadınlar Dünya Şampiyonasında madalya için mücadele edecek.