Erzurum'da 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için inşa edilen ve son olarak 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) müsabakalara ev sahipliği yapan kayakla atlama kulelerinde proje kapsamında bu yıl çalışmalar başladı.

Palandöken ilçesindeki Kiremitlik Tepe'de bulunan, Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğini taşıyan atlama kulelerinin büyük ve normal rampaları değişerek yaz kış buzlama yapacak özel soğutma sistemi yerleştirildi.

Yeni teknolojisiyle dünyanın sayılı atlama kuleleri arasına girecek kulelerde, 12 ay boyunca sporcular antrenmanlarına devam edebilecek ve organizasyon yapılabilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, atlama kulelerinin onarımının devam ettiğini söyledi.

Yazdan itibaren ahşap kısmın tamamlanarak pistin hizmete açılacağını dile getiren Çakmur, "Sporcularımız, olimpiyatlara hazırlanacak gençlerimiz için hazırlanmış olacak." dedi.

"Dünyadaki iyi örnekler alınarak bu onarım yapıldı"

2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'ndan bu tarafa kullanılan rampalarla ilgili son çalışmaları aktaran Çakmur, şöyle devam etti:

"Bu yeni teknolojiyle birlikte hem yaz hem kış kanallarının atlamacılar için hazır hale geldiğini görüyoruz. Bu da bizi işçilik ve zaman yönünden çok rahatlattı. Sporcularımız için artık kışın havanın soğukluğunu ya da eksiye düşmesini beklemeksizin kendi içinde yeni bir teknolojiyle buzlamasını yapacak. Rüzgarda ya da hava şartlarına göre etkilenen bir rampa değil, yeni teknoloji artık kendi kanalını buzlatan, sporcularımızın daha etkin antrenman yapmasını sağlayacak bir sistem haline getirdi. Dünyadaki iyi örnekler alınarak bu onarım yapıldı. İnşallah artık sporcularımızın hizmetine geçtiğinde Türkiye'de layık olduğu yere gelecek. Önceden 2 kanal vardı, atlamacılarımız için yazın ayrı bir sistemle sulama sistemi, kışın da buzlanma sistemi ayrı ayrı yapılıyordu. İşçilik ve zaman yönünden bizi çok uğraştırıyordu. Şimdi artık buna gerek kalmaksızın yazın suyla, kışın buzlamayla sporcularımız daha hızlı, daha pratik, zamanı geçirmeksizin antrenmanlarını yapacaklar."

Sistemin elektrik, su, buzlanma ve işçilik yönünden faydasının da olacağını işaret eden Çakmur, "Eksi 15'te burayı soğutmak, o rampayı hazırlamak için uğraşıyorduk. Şimdi kendisi artık otomatik buzlayacağı için hem işçilik hem zaman hem de maliyet yönünden bizlere çok fayda sağlayacak. Şu anda örnek gösterilen tesislerin birçoğu buraya entegre edildi ve yaptığımız tesisimiz hem teknoloji yönünden hem de diğer uluslararası federasyonun uygulamaları yönünde en elit tesis haline getiriliyor." diye konuştu.

Tesis için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) onaylı belge şartı sunduklarını dile getiren Çakmur, şu ifadeleri kullandı:

"Firmamız uluslararası federasyon delegesi ile ortak çalışıyor ve FIS onayını alıp bize teslim edecek. Çalışmalar uluslararası delegasyonun kontrolünde devam ediyor ve uluslararası yarışma verecek şekilde dizayn ediliyor. Bizi en çok sevindiren kısım da bu tesis 12 ay boyunca uluslararası yarışmalara açık hale gelecek. Hem teknolojik yönden güncel hale gelmesi hem de uluslararası federasyonunun onaylaması ile birlikte yazın da artık hem antrenmanlara hem de uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapacak şekle gelecek."

Uluslararası standartlar

Alman firma sahibi Peter Riedel, milli kayakçı Fatih Arda İpcioğlu ile tanıştıktan sonra 1,5 yıl önce Erzurum'a geldiklerini ve fizibilite çalışmaları sonucu proje hazırladıklarını ifade etti.

Çalışmaları 33 günde 2 rampayı modernize ederek tamamladıklarını anlatan Riedel, "Inrun (atlama başlangıç sistemi) sistemleri birinci kalite kullanıma hazır hale getirildi ve her şeyi yeniden kurduk." dedi.

Riedel, şöyle devam etti:

"Buraya inşa etmiş olduğumuz ınrun sistemleri artık Oslo ve İnnsbrcuck da olduğu gibi uluslararası standartlarda. Bu gibi yerler zaten bu tarz etkinlikleri düzenleyen merkezler. O merkezlerdeki standartlara uygun ınrunları burada yaptık. Çalışmayla Erzurum'daki atlama kuleleri uluslararası standartlara erişmiş oldu. Bu ınrun sisteminde iki tane kanal var. Birisi soğutuculu olan kanal, bu kışın kullanılan kanal ve içinde özel soğutucular var. Bir de yaz versiyonunda üstü kapatılmış alanda ise özel su ile beraber çalışabileceği kaygan zemini oluşturacak, özel porselen parçaları ile döşenmiş bir zemin var. Bu sistem haziran başı itibarıyla yazın sezonda rahatlıkla kullanılabilir. Çünkü 2 bin rakımda olduğumuz düşünülürse kışın da yazın da soğuk ınrun sistemleri de kullanılabilir. Kurmuş olduğumuz yazlık versiyonu ile bu kanallarda yazın da atlama yapılabilir."

Sistemin katkılarından bahseden Riedel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sistemin burada kurulu olması bölgeye büyük katkı sağlayacaktır. Burası 2 bin rakımda olan bir atlama kulesi ve buraya antrenmana gelecek diğer sporculara önemli bir nokta oluşturuyor. Uluslararası organizasyonlar yapılabilir. Çünkü artık uluslararası standartlarda atlama rampalarınız var. Erzurum, kış sporları bakımından merkezi bir noktada yer almakta, her türlü kış sporlarının hayata geçirebileceği bir imkana ve iklime sahip. Dolayısıyla gelecekte bu Türkiye'nin gözdesi olabilir bir özellik. Bu sistemlerle şimdiye kadar Slovenya'da antrenmanlara giden Arda ve takımı artık bu sistemden sonra kendi evinde antrenmanını yapabilme imkanına sahip oldu ve bu Türk sporu için aslında çok büyük bir adım."