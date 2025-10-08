Türk voleybolunun en büyük kupası için mücadele eden VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Medicana, 3-2'lik setlerle kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe Medicana ve VakıfBank, 2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldi. Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi, Fenerbahçe Medicana, 3-2'lik setlerle kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Kupası'nı 6. kez müzesine götürdü ve bu kupayı en çok kazanan takım olma ünvanına sahip oldu. Fenerbahçe'yi Eczacıbaşı ve VakıfBank 5 kupayla takip ediyor.

İŞTE SET SONUÇLARI

1. Set: VakıfBank 25-23 Fenerbahçe Medicana

2. Set: VakıfBank 25-21 Fenerbahçe Medicana

3. Set: VakıfBank 19-25 Fenerbahçe Medicana

4. Set: VakıfBank 18-25 Fenerbahçe Medicana

5. Set: VakıfBank 16-18 Fenerbahçe Medicana