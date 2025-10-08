Fenerbahçe Medicana ve VakıfBank, 2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldi. Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi, Fenerbahçe Medicana, 3-2'lik setlerle kazandı.
Bu sonuçla Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Kupası'nı 6. kez müzesine götürdü ve bu kupayı en çok kazanan takım olma ünvanına sahip oldu. Fenerbahçe'yi Eczacıbaşı ve VakıfBank 5 kupayla takip ediyor.
İŞTE SET SONUÇLARI
1. Set: VakıfBank 25-23 Fenerbahçe Medicana
2. Set: VakıfBank 25-21 Fenerbahçe Medicana
3. Set: VakıfBank 19-25 Fenerbahçe Medicana
4. Set: VakıfBank 18-25 Fenerbahçe Medicana
5. Set: VakıfBank 16-18 Fenerbahçe Medicana