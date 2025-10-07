Trendyol Süper Lig'de Eylül ayının en güzel golü Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Paul Ebere Onuachu'nun Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşısında kaydettiği harika gol seçildi.
İŞTE O GOL
Trendyol Süper Lig'de Eylül ayının en güzel golü sizlerin sosyal medya hesaplarımızda (Instagram ve X) verdiği oylarla belirlendi. 😎 𝐏𝐚𝐮𝐥 𝐎𝐧𝐮𝐚𝐜𝐡𝐮... pic.twitter.com/vRhMqfgm6K— Trendyol Süper Lig (@superlig) October 7, 2025
Onuachu'nun Samsunspor karşısında kaydettiği gol de Ağustos ayının en güzel golü olarak seçilmişti.