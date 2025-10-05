Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'daki programlarının ardından, aralarında Başpehlivan Orhan Okulu'nun da bulunduğu tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve 2024-2025 yılları CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Boy birincilerini Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de hazır bulundu. Başkan Erdoğan, geleneksel güreş dallarını yaşatmaya ve güreşçilerin yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayarak, Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun bu noktada önemli bir misyon üstlendiğini belirtti.
Başkan Erdoğan Kırkpınar şampiyonlarını kabul etti!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başpehlivan Orhan Okulu ve Kırkpınar’da 2024-25 Boy birincilerini Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.
Yayın Tarihi: 05.10.2025 - 10:39 Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 - 10:54