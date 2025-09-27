Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nın son gününde kadınlar 100m sırtüstü S10 kategorisinde mücadele eden Defne Kurt, 1:06.95'lik derecesiyle bir kez daha dünya şampiyonu oldu.
Daha önce 50m ve 100m serbest stil, 100m kelebek ve 200m bireysel karışıkta dört altın madalya kazanan Defne Kurt, dünya şampiyonasını 5 altın madalya ile tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı.
İŞTE DEFNE KURT'UN 1 HAFTA İÇERİSİNDEKİ BAŞARILARI:
50 metre serbest (Altın madalya)
200 metre bireysel karışık (Altın madalya)
100 metre kelebek (Altın madalya)
100 metre serbest (Altın madalya)
100 metre sırtüstü (Altın madalya)