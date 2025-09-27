Son dakika spor haberleri: Milli yüzücü Defne Kurt, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nın son gününde kadınlar 100 metre sırtüstü S10 kategorisinde 1:06.95'lik derecesiyle bir kez daha dünya şampiyonu oldu. Milli sporcumuz bu başarısıyla tarihe geçti. İşte ayrıntılar...

Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nın son gününde kadınlar 100m sırtüstü S10 kategorisinde mücadele eden Defne Kurt, 1:06.95'lik derecesiyle bir kez daha dünya şampiyonu oldu.

Daha önce 50m ve 100m serbest stil, 100m kelebek ve 200m bireysel karışıkta dört altın madalya kazanan Defne Kurt, dünya şampiyonasını 5 altın madalya ile tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı.

İŞTE DEFNE KURT'UN 1 HAFTA İÇERİSİNDEKİ BAŞARILARI:

50 metre serbest (Altın madalya)

200 metre bireysel karışık (Altın madalya)

100 metre kelebek (Altın madalya)

100 metre serbest (Altın madalya)

100 metre sırtüstü (Altın madalya)