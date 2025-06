A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, 50. maçına çıkarak Türk kadın futbol tarihinde bu başarıya ulaşan ilk teknik direktör oldu.

UEFA Uluslar B Ligi'nde 2. Grup'ta 6. ve son maçında Yunanistan'ı Girit Adası'nda 1-0 yenen Kadın A Millî Takımımız'da Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası, maç sonu değerlendirmede bulundu.

Kendisi için çok özel bir gün olduğunu ifade eden Kıragası, "50. maçıma çıktım. Türk Kadın Futbol Tarihi'ne bu şekilde geçmek benim için çok büyük bir onurdur. Bugün bunun gururunu yaşıyorum. Yunanistan karşısında maça çok iyi başladık. Kazanmak zorundaydık. Maçın hemen başında yakaladığımız bir pozisyonda penaltıdan yararlanamadık. Ancak kopmadan, demoralize olmadan devam ettik. 19 Mayıs'ta başlayan kampımız boyunca çalıştığımız taktik varyasyonlarla ilerledik ve Kader ile golü bulduk. Rakip sert oynadı ve hakem de sert oyuna izin verdi." diye konuştu.

İkinci yarıda baskılı futbola devam ettiklerini belirten Kadın A Millî Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Sonucunda galip geldik ve diğer maçların skorlarına bırakmadan aldığımız 6 puan ile işi Play-Out'a taşıdık. Şimdi Ekim ayında UEFA Uluslar B Ligi'nde devam edebilmek için C Ligi'nden gelecek bir takımla iki ayaklı maç oynayacağız. O maçı da kazanıp, Türk Kadın Futbolu'nun ilerlemesi için büyük önem taşıyan B Ligi'ndeki sürdürülebilir yolumuza devam etmek istiyoruz. Seviyemizi her geçen gün daha da artırıyoruz. Oyuncularımın hepsiyle gurur duyuyorum. İrlanda Cumhuriyeti karşısında öne geçtiğimiz maçı 10 dakikada yitirmiş ve çok üzülmüştük. Oynadığımız iyi futbolun karşılığını zor da olsa bugün alabildiğimiz için çok mutluyum. Maçtan sonra bana sulu bir kutlama yaptılar. Oyuncularıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ay-Yıldızlı bayrağımız için ter döken bu kafilenin her ferdine yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.