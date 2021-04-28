Son dakika spor haberi: Transferde Serdar Dursun sürprizi!
Spor Toto Süper Lig ekibi Rizespor'da flaş bir transfer hamlesi geldi. Karadeniz ekibi, Fransız golcü Loic Remy'ye alternatif olarak Almanya 2. Ligi'nde forma giyen Serdar Dursun’u belirledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi
Süper Lig ekipleirnden Çaykur Rizespor, delecek sezonun kadrosunu kurmak için harekete geçti. Rizespor, gol yollarında Fransız Golcü Loic Remy'ye alternatif olabilecek ismi radarına aldı.
Yeşil mavililerin, Darmstadt forması giyen 29 yaşındaki Türk asıllı Serdar Dursun'a teklif yaptığı öğrenildi.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Serdar Dursun'un Türkiye'de forma giymek istediği bu nedenle de Rizespor'un teklifini kabul edebileceği belirtildi.
Serdar Dursun'un menajeriyle temas kuran Çaykur Rizespor Sportif Menajeri Yılmaz Bal, bu transferi bitirmek için bütün şartları zorlayacak.
Oyuncunun sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle, Çaykur Rizespor elini çabuk tutmak istiyor.
Futbola Concordia'da başlayan Serdar Dursun, Hannoer 96 alt yapısına geçti. Dursun, Türkiye'de Eskişehir, Şanlıurfa, Denizlispor ve Karagümrük'te forma giymişti.
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