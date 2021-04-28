28 Nisan 2021, Çarşamba

RİZESPOR

Son dakika spor haberi: Transferde Serdar Dursun sürprizi!

Transferde Serdar Dursun sürprizi!
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 28.04.2021

Spor Toto ekibi 'da flaş bir transfer hamlesi geldi. Karadeniz ekibi, golcü 'ye alternatif olarak Almanya 2. Ligi'nde forma giyen ’u belirledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

ekipleirnden , delecek sezonun kadrosunu kurmak için harekete geçti. , gol yollarında Golcü 'ye alternatif olabilecek ismi radarına aldı.

Yeşil mavililerin, forması giyen 29 yaşındaki Türk asıllı 'a teklif yaptığı öğrenildi.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Serdar Dursun'un 'de forma giymek istediği bu nedenle de Rizespor'un teklifini kabul edebileceği belirtildi.

Serdar Dursun'un menajeriyle temas kuran Çaykur Rizespor Sportif Menajeri , bu transferi bitirmek için bütün şartları zorlayacak.

Oyuncunun sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle, Çaykur Rizespor elini çabuk tutmak istiyor.

Futbola 'da başlayan Serdar Dursun, alt yapısına geçti. Dursun, Türkiye'de , , ve 'te forma giymişti.

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