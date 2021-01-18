18 Ocak 2021, Pazartesi

RİZESPOR

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Sumudica ile yüzde 90 anlaştık

Sumudica ile yüzde 90 anlaştık
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 18.01.2021

ekiplerinden , geçtiğimiz günlerde teknik direktör ile yollarını ayırmıştı. Karadeniz temsilcisi, bu koltuğu ile doldurdu.

ekiplerinden 'un başkanı NTV'ye açıklamalarda bulundu.

Kartal, " ile görüştük. Henüz imzalar atılmadı ama % 90 anlaştık" ifadelerini kullandı.

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