Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Sumudica ile yüzde 90 anlaştık

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal NTV'ye açıklamalarda bulundu.

Kartal, "Sumudica ile görüştük. Henüz imzalar atılmadı ama % 90 anlaştık" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

DİĞER

RİZESPOR HABERLERİ