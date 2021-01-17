17 Ocak 2021, Pazar

RİZESPOR

Son dakika: Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas dönemi sona erdi

Süper Lig'de flaş ayrılık!
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 Giriş Tarihi: 17.01.2021

Son dakika haberi: ekiplerinden , Hırvat teknik adam ile yollarını ayırdı.

ekiplerinden 'da teknik direktör Stjepan dönemi sona erdi. Karadeniz ekibi, 4-1'lik Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından Hırvat çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.

Sezon başında göreve getirilen Tomas, Çaykur Rizespor'un başında çıktığı 18 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti.

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