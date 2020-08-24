24 Ağustos 2020, Pazartesi

RİZESPOR

Çaykur Rizespor 4 oyuncuyu kadrosuna kattı

Rizespor 4 oyuncuyu kadrosuna kattı
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 Giriş Tarihi: 24.08.2020

ekiplerinden , , , ve ile resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz sezon 'nde oynayan , ve forması giyen ile ikişer, Altınordu forması güyen ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, oyuncular için önümüzdeki günlerde kulüp başkanı Hasan Kartal'ın katılımı ile birlikte imza töreni düzenleneceği kaydedildi.





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