17 Haziran 2020, Çarşamba

RİZESPOR

Skoda özür diledi

Skoda özür diledi
RİZESPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.06.2020

Muslera ile çarpışarak sakatlayan Ç. Rizeli Milan Skoda, "Olanlar için gerçekten çok üzgünüm. Umarım en kısa sürede iyileşirsin ve tekrar sağlıklı şekilde sahalara dönersin. Kazanmak bizim için önemliydi, ama sakatlanmasaydın da galip gelmeseydik..." diye yazdı.

Muslera ile çarpışarak sakatlayan Ç. Rizeli Milan Skoda, "Olanlar için gerçekten çok üzgünüm. Umarım en kısa sürede iyileşirsin ve tekrar sağlıklı şekilde sahalara dönersin. Kazanmak bizim için önemliydi, ama sakatlanmasaydın da galip gelmeseydik..." diye yazdı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

RİZESPOR HABERLERİ
Rize’nin keyfi yerinde Rize’nin keyfi yerinde
Rize'den G.Saray'a çelme Rize'den G.Saray'a çelme
Final niteliğinde maçlar oynayacağız "Final niteliğinde maçlar oynayacağız"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör