Çaykur Rizespor'un stoperi Mohamed Abarhoun, Türkiye'de güvende olduklarını söyledi.

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ÇaykurRizespor'un stoperi Mohamed Abarhoun, Türkiye'de güvende olduklarını söyledi. Ülkesi Fas'ta konuşan Abarhoun, "Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Herkes temizliğine dikkat ediyor. Karadeniz zaten muhteşem bir yer. Türkiye'de güvendeyiz" şeklinde konuştu. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon 21 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.