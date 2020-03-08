08 Mart 2020, Pazar

RİZESPOR

Çaykur Rizespor seremoniye askeri kamuflajla çıktı!

Seremoniye askeri kamuflajla çıktılar!
RİZESPOR
Güncelleme Tarihi: 08.03.2020 Giriş Tarihi: 08.03.2020

'in 25. haftasında Aytemiz 'u ağırlayan , maç seremonisine askeri kamuflajla çıktı.

futbolcular ve teknik direktör Ünal Karaman, seremoniye askeri kamuflaj ile çıktı. İstiklal Marşı, Türk bayrağına dönerek okundu.

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