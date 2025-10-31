Gram altın ne kadar? 31 Ekim Cuma canlı altın takibi | Kapalı Çarşı altın alış-satış fiyatları

Kapalı Çarşı'da altının gramı bugün 5 bin 700 TL civarında. Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizini beklentiler yönünde sabit tutması üzerine altın ve dövizde küçük çaplı değişimler gözlendi. FED Başkanı'nın Aralık ayında faizde indirim olmayabileceğini belirtmesiyle aştında yaşanan sert düşüşün ne kadar süreyle devam edeceği yatırımcı ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Kapalı Çarşı altın alış-satış fiyatları ve canlı döviz kuru takibi...

Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e indirmesinin ardından indirim sinyalleri veren FED de 25 baz puanlık düşüşe gitti. Faizi yüzde 3,75-4,00aralığına çeken ABD Merkez Bankası'nın bu kararının ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise, beklentilere paralel bir şekilde 3 temel politika faizini sabit tuttu. Piyasalarda değişen dengeler altında da oynamalara sebep oldu. Haftanın son gününde gram altın 5 bin 700 TL bandında alıcı buluyor. İşte 31 Ekim Cuma gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ve canlı takip...

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 5596.71 TL

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 5702.32 TL

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 31 EKİM

◼ABD Doları: 41.98 (Alış) - 42.07 (Satış)

◼EURO: 48.59 (Alış) - 48.74 (Satış)

◼STERLİN: 54.96 (Alış) - 55.24 (Satış)

Gram altın ne kadar 31 Ekim?

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 31 EKİM

▶Gram Altın Alış: 5599.7100₺

▶Gram Altın Satış: 5707.3100₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9175.0000₺

▶Çeyrek Altın Satış:9310.0000₺

▶Yarım Altın Alış: 18351.0000₺

▶Yarım Altın Satış: 18608.0000₺

▶Tam Altın Alış: 36585.0000₺

▶Tam Altın Satış: 37068.0000₺

▶Ata Altın Alış: 37540.0000₺

▶Ata Altın Satış: 38084.0000₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 38084.0000₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 38084.0000₺

▶Gümüş Alış: 66.0240₺

▶Gümüş Satış: 69.9340₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 31 Ekim Cuma günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.