MasterChef Türkiye 30 Ekim ödül oyununu hangi takım kazandı? MasterChef'te bu hafta eleme potasında kimler var?

TV8’in fenomen yarışması MasterChef Türkiye, 30 Ekim Cuma akşamı bir kez daha izleyiciyi ekran başına kilitledi. Haftanın ilk ödül oyununda kırmızı ve mavi takım büyük bir mücadele verdi. Mavi takım, son zamanlardaki istikrarlı performansıyla bir kez daha öne çıktı. Kırmızı takım ise kaybettiği oyunun ardından eleme potasına yeni isimler gönderdi. Peki, MasterChef'te bu hafta eleme potasında kimler var? MasterChef Türkiye 30 Ekim ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar!

MasterChef Türkiye'de haftanın en heyecanlı anları yaşandı! 30 Ekim 2025 akşamı ekrana gelen son bölümde takımlar ödül için kıyasıya yarıştı. Mavi takım dokunulmazlık oyunlarında üstünlüğünü sürdürürken, kırmızı takım moral bulmak için elinden geleni yaptı. Ancak kazanan yine mavi takım oldu. Kırmızı takım kaybın ardından eleme potasına yeni isimleri gönderdi. İşte MasterChef ödül oyununu kazanan takım, eleme potasındaki yarışmacılar ve son bölümde yaşanan tüm gelişmelerin özeti!

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyununu kazanan isim Ayten oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Eleme potasında bu hafta Ayten, Barış, Sümeyye, Aslı, Mert ve Çağlar yer alıyor.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef Türkiye'nin 31.10.2025 tarihli bölümünün tanıtımında yarışmacılar eleme potasına girmemek için ellerinden geleni yapıyorlar.

