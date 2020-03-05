05 Mart 2020, Perşembe

RİZESPOR

Çaykur Rizespor'a Abarhoun'dan kötü haber!

Çaykur Rizespor'a Abarhoun'dan kötü haber!
RİZESPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2020

'un Faslı stoperi , mide ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye gönderildi. Çaykur Rizespor Kulübü Sağlık İşleri Sorumlusu Prof. Dr. , "Şu aşamada tetkik işlemleri sürmektedir. Bu nedenle bir süre aramızda olmayacaktır" dedi.

Kulübü, oyuncuları 'un mide rahatsızlığı geçirmesi nedeniyle bir süre çalışmalardan uzak kalacağını bildirilirken, oyuncunun sağlık süreci hakkında bilgi verdi.

ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Faslı stoper Mohamed Abarhoun'a mide ağrısı şikayeti sonrasında sağlık tetkikleri yapıldı. Rize'de başlanılan tetkikler sonrasında oyuncu Hastanesi'ne gönderildi. Yeşil-Mavili kulüp tarafından yapılan açıklamada Abarhoun'un halen tetkiklerinin devam ettiği ifade edildi. Çaykur Rizespor Kulübü Sağlık İşleri Sorumlusu Prof. Dr. yaptığı yazılı açıklamada Mohamed Abarhoun'un sağlık süreci hakkında bilgi verdi. Oyuncunun tetkiklerinin devam ettiğini ve bu nedenle bir süre çalışmalardan uzak kalacağını ifade eden Türüt, Sportif Direktör 'ın Abarhoun'a bizzat refakat ettiğini bildirdi.

Türüt yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

" Abarhoun kısa bir süre önce geçirmiş olduğu mide rahatsızlığı nedeniyle, önce Rize'de tetkik edilmeye başlanmış, akabinde İstanbul Acıbadem hastanesine gönderilmiştir. Şu aşamada tetkik işlemleri sürmektedir. Bu nedenle bir süre aramızda olmayacaktır. En kısa zamanda aramıza dönmesini umduğumuz sporcu kardeşimize bu süreçte, başkanımız Hasan ve tüm yönetim kurulu üyeleri her zaman yanında olacağı mesajını bildirmiştir. Tetkik aşamasında sporcu kardeşimize sportif direktörümüz Yılmaz Bal bizzat refakat etmektedir. Sporcumuz Mohamed Abarhoun'un bu süreci en kısa sürede atlatacağını umuyor ve sporcumuza Allah'tan acil şifalar diliyoruz." Açıklamada sosyal medyada yer alan iddiaların şu süreçte bilgi kirliliği boyutunda olduğu ifade edildi.

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