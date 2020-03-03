03 Mart 2020, Salı

RİZESPOR

Karaman imzalıyor

Karaman imzalıyor
RİZESPOR
Giriş Tarihi: 03.03.2020

Rizespor, ’ın yerine anlaştığı Ünal Karaman’la bugün imzalıyor.

Rizespor, 'ın yerine anlaştığı Ünal Karaman'la bugün imzalıyor. Başkan Hasan Kartal, "Ünal Hoca yarın (bugün) Rize'de olacak ve sözleşme imzalayacağız. Sözleşmemiz 1.5 yıllık olacak" bilgisini verdi.
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