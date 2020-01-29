29 Ocak 2020, Çarşamba

ÇAYKUR RİZESPOR

Tunay Torun Çaykur Rizespor'da

Tunay Torun Çaykur Rizespor'da
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2020

ekiplerinden , ile yollarını ayıran ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardığını bildirdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusunun ligin ilk yarısında 'de forma giydiği hatırlatılarak, " ile 1,5 yıllığına anlaşma sağlanmıştır. 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Attamah ile yollar ayrıldı haberin devamı


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