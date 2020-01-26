Attamah ile yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor, sezon başı transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Joseph Attamah ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshetti.

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Rizespor, sezon başı transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Joseph Attamah ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshetti. 25 yaşındaki Ganalı orta saha Karadeniz temsilcisinde 16 maça çıkmış ve 1 asist yapmıştı. Attamah, Başakşehir'den ayrılarak kadroya katılmıştı.