26 Ocak 2020, Pazar

ÇAYKUR RİZESPOR

Attamah ile yollar ayrıldı

Attamah ile yollar ayrıldı
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 26.01.2020

, sezon başı transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Joseph Attamah ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshetti.

Çaykur Rizespor, sezon başı transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Joseph Attamah ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshetti. 25 yaşındaki Ganalı orta saha Karadeniz temsilcisinde 16 maça çıkmış ve 1 asist yapmıştı. Attamah, Başakşehir'den ayrılarak kadroya katılmıştı.
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