20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Denizlispor'dan Hallberg atağı
Giriş Tarihi: 20.07.2019
Süper Lig’in yeni ekiplerinde Yukatel Denizlispor’un İsveçli orta saha oyuncusu Herman Hallberg ile görüşmelere başladığı öğrenildi.
Süper Ligin yeni takımlarından Denizlispor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-siyahlı ekip dış transferde Thiago Lopes, Cristian Sapunaru, Hugo Rodallega, Sedat Şahintürk, Tolgahan Acar, Mustafa Yumlu ve Hadi Sacko'yu kadrosuna katmıştı. Denizli ekibinin önceki sezon Kalmar FF'de oynayan orta saha oyuncusu Herman Hallberg'i de renklerine bağlamak için görüşmelere başladığı öğrenildi.
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