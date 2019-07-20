20 Temmuz 2019, Cumartesi

ÇAYKUR RİZESPOR

Denizlispor'dan Hallberg atağı

Denizlispor'dan Hallberg atağı
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 20.07.2019

’in yeni ekiplerinde Yukatel Denizlispor’un İsveçli orta saha oyuncusu ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

Süper Ligin yeni takımlarından Denizlispor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-siyahlı ekip dış transferde Thiago Lopes, Cristian Sapunaru, Hugo Rodallega, Sedat Şahintürk, , ve Hadi Sacko'yu kadrosuna katmıştı. Denizli ekibinin önceki sezon Kalmar FF'de oynayan orta saha oyuncusu 'i de renklerine bağlamak için görüşmelere başladığı öğrenildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ
İsmail Kartal: Frey ve Barış süreci devam ediyor İsmail Kartal: "Frey ve Barış süreci devam ediyor"
Frey ve Barış'ı kiralamak istiyoruz "Frey ve Barış'ı kiralamak istiyoruz"
Ç. Rizespor'da yeni transferler kampa katıldı Ç. Rizespor'da yeni transferler kampa katıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör