Süper Lig'de kritik randevu! Ligin dördüncü sırasındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Beşiktaş, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Samsunspor ile kozlarını paylaşıyor. Tarihi rekabette 66. kez karşı karşıya gelecek olan iki ekibin mücadelesinde hakem Gürcan Hasova düdük çalacak. Peki, Samsunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Maç hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte eksikler, ceza sınırındaki oyuncular ve karşılaşma öncesi son bilgiler...

Samsunspor - Beşiktaş maçı canlı takip edebilirsiniz... Süper Lig'de heyecan Samsunspor – Beşiktaş karşılaşmasıyla devam ediyor. 30. hafta kapsamında oynanacak mücadelede Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor'a konuk oluyor. Avrupa kupaları hedefini sürdürmek isteyen siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler "Samsunspor – Beşiktaş maçı bugün ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına cevap arıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele canlı yayınla ekranlara gelecek. Maç öncesi son gelişmeler, muhtemel 11'ler ve yayın detayları spor gündeminde öne çıkıyor.

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor-Beşiktaş maçı bugün saat 17:00'de oynanacak.

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesi beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Siyah-beyazlılar, dış sahada çıktığı son 12 maçın sadece birini kaybetti (7G 4B). Tek yenilgisini son maçta Fenerbahçe'ye karşı alan Kartal, Ağustos 2025'ten bu yana üst üste iki deplasman mağlubiyeti yaşamadı. Beşiktaş, Samsunspor'a konuk olduğu son 7 Süper Lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi (6G 1B). Siyah-beyazlılar bugün de kaybetmezse, 1986-1996 yılları arasındaki en uzun yenilmezlik serisini tekrarlamış olacak.

SAMSUNSPOR'UN İSTİKRARSIZ GRAFİĞİ

Evinde oynadığı son 9 maçta üst üste iki kez aynı sonucu almayan Karadeniz ekibi, son maçında Konyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

2026 YILININ ŞUT VE CEZA SAHASI LİDERİ: BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar 223 toplam şut ve 83 isabetli şutla bu alanda ligin zirvesinde. Ayrıca 322 kez rakip ceza sahasında topla buluşarak en tehlikeli takım olduklarını kanıtladılar. Kalesine en az şut çektiren takımlar sıralamasında Beşiktaş (125 şut) ve Samsunspor (129 şut) ilk iki sırayı paylaşarak savunmadaki başarılarını ortaya koyuyorlar.

OYUNCU MERCEĞİ: KRİTİK İSİMLER

Samsunsporlu Emre Kılınç, Süper Lig kariyerinde Beşiktaş'a karşı 3 gol attı. Kartal, Emre'nin ligde en çok gol sevinci yaşadığı üç takımdan biri. Beşiktaş'ın yıldızı Orkun Kökçü, bu sezon 7. golüne ulaştı. Orkun, bir gol daha atması durumunda 2022/23 sezonunda Feyenoord ile yakaladığı kariyer rekorunu (8 gol) egale edecek. 9 maçta 7 gole katkı sağlayan Oh Hyeon-Gyu, tüm skor katkılarını İstanbul'da verdi. Güney Koreli golcünün bugün Samsun'da göstereceği performans merak konusu. Samsunsporlu Holse'nin ligde gol atamadığı takımlar arasında Beşiktaş (5 maç) ilk sıralarda yer alıyor.

TARİHİ REKABETTE GÜNCEL DURUM

Samsunspor, Beşiktaş ile oynadığı son 11 lig maçının sadece birini kazanabildi. Kırmızı-beyazlılar, bu süreçte 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken, tek galibiyetini Nisan 2012'de deplasmanda elde etmişti.

