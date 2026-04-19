Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, bugün saat 17.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşacak. Söz konusu müsabakada hakem Gürcan Hasova düdük çalacak. Hasova'nın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Burak Pakkan olacak.



Samsunspor - Beşiktaş mücadelesinde VAR'da Abdullah Özer Özden, AVAR'da da Suat Güz görev yapacak.