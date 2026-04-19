Süper Lig’de heyecan Trabzonspor – Başakşehir karşılaşmasıyla sürüyor. 30. hafta kapsamında oynanacak mücadelede Trabzonspor, sahasında Başakşehir’i ağırlıyor. Liderle puan farkını kapatmak isteyen Karadeniz ekibi, taraftarı önünde galibiyet arayacak. Kritik maç öncesi futbolseverler “Trabzonspor – Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına cevap arıyor. Papara Park’ta oynanacak dev karşılaşma canlı yayınla ekranlara gelecek. Maça dair son gelişmeler, istatistikler ve canlı yayın bilgileri spor gündeminde yoğun şekilde araştırılıyor.

Süper Lig 30. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Papara Park'ta oynanacak kritik karşılaşmada bordo-mavililer, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Trabzonspor, güçlü rakibi Başakşehir karşısında 3 puanı hedefliyor. Futbolseverler ise "Trabzonspor-Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Dev karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgisi sporseverlerin gündeminde yer alırken, mücadele Süper Lig 30. haftanın en dikkat çeken maçları arasında gösteriliyor. Maç öncesi muhtemel 11'ler, son durum ve canlı yayın detayları merak ediliyor.

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de pazar gününün kapanış perdesini açacak olan bu dev randevu saat 20:00'de başlayacak.

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-RAMS Başakşehir mücadelesi beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR

Ligde oynadığı 29 maç sonunda topladığı 64 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada farkı eritmek istiyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor ile berabere kalan bordo-mavililerin 6 maçlık müthiş galibiyet serisi sona ermişti. Fatih Tekke'nin öğrencileri, Başakşehir'i devirerek yeni bir galibiyet serisi başlatmanın hesaplarını yapıyor.

BAŞAKŞEHİR AVRUPA PEŞİNDE

Konuk ekip Rams Başakşehir ise üst sıralara tırmanarak Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek için zorlu Karadeniz deplasmanından puanla dönmek istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Rams Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Bertuğ

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Ozan, Zubkov, Muçi, Felipe, Onuachu