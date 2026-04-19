Yaz transfer dönemi için planlamalarını sürdüren Galatasaray, defans hattına takviye yapmak için harekete geçti. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, Borussia Dortmund forması giyen o isim için resmi teklif yaptı. İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e çıkaran Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Üst üste 4. şampiyonluğuna emin adımlarla ilerleyen sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek olan yönetimin önceliklerinden biriyse stoper transferi.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Cimbom, aradığı ismi Almanya'da buldu.
BENSEBAINI İÇİN TEKLİF YAPILDI
Fransız basını, Galatasaray'ın Borussia Dortmund forması giyen Ramy Bensebaini için teklif yaptığını yazdı.
Sport kaynaklı haberde, sarı-kırmızılıların Cezayirli stoper için 7 milyon Euro önerdiği belirtildi.
Haberde 31 yaşındaki futbolcunun profilinin, stoper bölgesi için deneyim ve sağlamlık arayan sarı-kırmızılıların ihtiyaçlarıyla mükemmel bir şekilde örtüştüğü yazıldı.
Ancak Borussia Dortmund'un Bensebaini'yi satmaya sıcak bakmadığı ve oyuncunun da ayrılma konusunda herhangi bir talepte bulunmadığı aktarıldı.
Yaz transfer döneminde durumun değişebileceği ve deneyimli savunma oyuncusu için diğer Avrupa kulüplerinin de devreye girebileceği kaydedildi.
Ramy Bensebaini, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 31 maçta 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Cezayirli savunma oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.