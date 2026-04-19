Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını koruyan Trabzonspor'da gelecek sezon için transfer çalışmaları da devam ediyor. Bordo-mavili ekip Arseniy Batagov'un ayrılması halinde Komşu'dan o ismi transfer edecek. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Yeni sezon için transfer çalışmaları sürdüren Trabzonspor'da flaş bir iddia gündeme geldi.

Transferfeed'de yer alan habere göre, bordo-mavili ekip Levski Sofya forması giyen 26 yaşındaki Venezuelalı stoper Christian Makoun ile prensip anlaşmasına vardı.

Trabzonspor'un Ukraynalı yıldız Arseniy Batagov'un satılması halinde Makoun'u kadrosuna katacak. Transfere bordo-mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke'nin de onay verdiği aktarıldı.

Bulgaristan Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Levski Sofya'nın başarılı savunmacı için yaklaşık 3 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu da belirtildi.

2024'te Levski'ya bedelsiz olarak transfer olan Makoun, bu sezon 27 maçta forma giyerken 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Transfermarkt verilerine göre 3 milyon Euro değeri bulunan Christian Makoun'un sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

1.85 boyundaki Makoun, Venezuela Milli Takımı'nın da formasını 15 kez giydi.

