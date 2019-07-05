05 Temmuz 2019, Cuma

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor'da sağlık kontrolleri

Çaykur Rizespor'da sağlık kontrolleri
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 05.07.2019

ekiplerinden 'da , , Vedat Muric, Abarhoun, Melnjak, Talbi ve Ujkani, sağlık kontrolünden geçti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Vedat Muric, Mohamed Abarhoun, Montassar Talbi, 'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde, 'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Dario Melnjak ve Samir Ujkani'nin de Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan oyuncuların iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği ifade edildi.

Orhan Ovacıklı, Mustafa Saymak, Vedat Muric, Abarhoun, Melnjak, Talbi ve Ujkani'nin sağlık taramasının, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

Oyuncular sağlık kontrollerinin ardından yeni sezon hazırlıkları için 'ye gelecek.

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