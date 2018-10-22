Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, 9. haftada Atiker Konyaspor'u konuk ettikleri maçta yaşanan gerginliğe ilişkin, rakip takım oyuncusu Uğur Demirok hakkında Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) şikayette bulunduklarını söyledi.

Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yönetim kurulu üyeleri İbrahim Tali ve Sedat Abanoz ile futbol şube sorumlusu Yılmaz Zehiroğlu, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Atiker Konyasporlu oyuncu Uğur Demirok'un maçın 76. dakikasında maraton tribününe dönerek yaptığı hareketi, bilgisayardan basın mensuplarına izleten Bakır, yaşanan olaylara bu durumun sebep olduğunu kaydetti.

Atiker Konyaspor ile Çaykur Rizespor kulüpleri ve taraftarları arasında büyük dostluk olduğunu dile getiren Bakır, "Zor günlerimizde çok yardımcı olan bir camia. Dün oynanan maçta 76. dakikadan sonra hareketlilik yaşandı. Karşılıklı olarak taraftarların takımlarına desteği var. Maç öncesinde dostluklarını gösterdiler." dedi.

Maçın, 76. dakikaya kadar hiçbir problem olmadan geçtiğine dikkati çeken Bakır, şunları söyledi:

"Maraton tribününde hareket gördük. Tepki verildiğini gördük. Ne olduğunu anlamadık. Uğur, maçın ilk 11'inde olan bir oyuncuydu ve taraftar o dakikaya kadar tepki vermemişti. Maç sonunda baktık ki bırakın profesyonel futbolcuya, hiçbir bireye yakışmayan bu hareket, tribünlerimizin bir anda hareketlenmesine sebep oldu. Bahsi geçen futbolcu Uğur, o dakikada tribünlere dönerek, kafası tribünlere bakar şekilde eliyle hiç de örf ve adetlerimizle, ahlaki değerlerle örtüşmeyen bir şekilde, maalesef edep yerlerine uzanır şekilde tahrik edici harekette bulununca, taraftarlarımız tepki verdi."

Bakır, Uğur'un o dakikadan sonra sürekli tribünleri tahrik etmeye çalıştığını savunarak, "Maç bitti, Uğur yetinmeyerek formasını çıkararak taraftarlara gösterdi. Bizim Atiker Konyaspor formasına büyük sevgimiz var ama maalesef Uğur'un bu provokatif hamlesi bardağı taşıran son damla oldu. O dakikadan sonra herkes tepkisini gösterdi. 75. dakikadan 90. dakikaya kadar Uğur aleyhine bağrışmalar oldu ama küfür olmadı. Uğur'un ahlak dışı davranışından sonra futbol sahalarında nadir görülecek bir şekilde tepki gösterildi." diye konuştu.

"Biz bu olayı kapatmayacağız"

İletişimlerinin iyi olmadığı birçok takımla maçlar yaptıklarını kaydeden Bakır, şöyle devam etti:

"Bursaspor maçını oynadık ama hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. Bursaspor maçı gibi zor bir karşılaşmada taraftarlarımız centilmenliğini gösterdi. Atiker Konyaspor maçında da Uğur dışında kimseye bir tepki olmadı. Uğur, şehirlerin arasını açma anlamında çok yanlış bir davranışta bulundu. Daha önce de buna ilişkin tutumları olduğunu spor kamuoyu biliyor. Keşke yaklaşık 3 dakika sonra aleyhimize penaltı verilmesini sağlayan VAR sistemi orada devreye girmiş olsaydı. Uğur'un orada yaptığı hareketi spor kamuoyuna sıcağı sıcağına aktarabilseydi. Olmadı diye biz bu olayı kapatmayacağız. İlgili, yetkili bütün kurumları haberdar etme adına görevimizi yerine getireceğiz."

Bakır, Uğur'un yaptığı hareketin Konya'ya mal edilemeyeceğini belirterek, Konya şehrinin de buna gerekli tepkiyi vereceğine inandıklarını ifade etti.

TFF ile görüştüklerini ve pozisyonun yaşandığı dakikanın izlenmesi yönünde görüşlerini bildirdiklerini aktaran Bakır, sosyal medya üzerinden Uğur Demirok'un camiayı tehdit etmesinin de kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan, futbol şube sorumlusu Yılmaz Zehiroğlu ise bu olayın kapatılacak bir durum olmadığını belirterek, "Dünkü olayı kimse kabul edemez. Çirkin bir olay. Federasyona gerekli girişimleri yaptık. Dilekçemizi gönderdik. Ümit ediyorum ki gereğini yaparlar. Her şey değerlendirilecek. Yol haritamızı şekillendireceğiz. Önce gelecek cevabı bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Yönetim kurulu üyesi İbrahim Tali de açıklamasında, Atiker Konyasporlu iki yöneticinin, Uğur Demirok'un bu davranışını yanlış bulduklarını ve futbolun bu tür oyunculardan arındırılması gerektiğini kendilerine söylediğini kaydetti.