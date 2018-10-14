    14 Ekim 2018, Pazar

    ÇAYKUR RİZESPOR

    Hazırlık maçı: Çaykur Rizespor: 3 - Dinamo Batumi:1

    ÇAYKUR RİZESPOR
    Giriş Tarihi: 14.10.2018

    ekiplerinden ligde milli arayı değerlendirerek ile hazırlık maçı oynadı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

    Hakemler: Bülent Birincioğlu, Uygar Bebek, Muhammet Yumak

    : Cihan xx (Gürkan dk.88 ?), Fink xx ( dk.87 ?), Jach xx (Emirhan Topçu dk.80 ?), Koray xx ( dk .86 ?), Traore ​xx (Mehmet Uslu dk.80 ?), Petrucci xx (Orhan dk.80 ?), Robin Yalçın xx (Saadane dk.67 x), Abdullah Durak xx (Boldrın dk.45 x), Süleyman Koç xx (Samudıo dk.45 x), Mustafa Saymak xx (Çınar Tarhan dk.80 ?) ,Gladkyy xx (Gueye dk .86 ?)
    Yedekler: Cisse Cheıkh
    : Okan Buruk

    : Alavidze xx (Shovnhdze dk.28 x), Gogitidze xx (Tevdoradze dk.45 x), Gagoshıdze xx, Kavtaradze xx, Chaladze xx, Varshanıdze xx (Abuselidze dk.60 x), Sharigadze xx, Gabriel xx (İluridze dk. 45 x), Ganelidze xx (Fartenadze dk.67 x), Flamarıon xx (Kıkalıshvılı dk.72 x), Shbanadze xx (Ganngrava dk.60 x)
    Yedekler:Adhmadze
    Teknik direktör: Gıoregı Geguchadze

    Goller: Gagoshıdze (dk. 7 kk), Gladkyy (dk. 30), Eren Karadağ (dk.89) (Çaykur Rizespor), Shbanadze (dk 35) (Dinamo Batumi)

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