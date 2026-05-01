Fenerbahçe son olarak, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında dev derbide deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0'lık skorla mağlup olmuştu.
Bu maçın ardından Kanarya için şampiyonluk umutları mucizelere kaldı.
Fenerbahçe'de alınan bu mağlubiyette gösterdiği performansla Sidiki Cherif de sarı-lacivertli taraftarların bir hayli tepkisini çekti.
Kanarya'nın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncu ile ilgili o detaylar gündem oldu.
Sabah'ın derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin kiralama ve bonservis bedeliyle beraber 22 milyon Euro'ya (4+18) kadrosuna kattığı Sidiki Cherif büyük hayal kırıklığı yaşatıyor. 19 yaşındaki santrfor, sarı-lacivertlilerde beklentilerin çok altında kaldı.
Kanarya'da 15 maçta ağları 3 kez havalandırabilen Cherif, kaçırdığı gol pozisyonlarıyla da eleştiri oklarını üzerine çekti.
EN-NESYRI'NİN YERİNİ DOLDURAMADI!
6 net pozisyondan yararlanamayan Cherif, maç başına 0.55 değerle sarı-lacivertli takımın en çok gol kaçıran oyuncusu ve ligin en kötü 5'inci forveti oldu.
Kariyerinde üst düzey 36 karşılaşması bulunan 19 yaşındaki futbolcu, Youssef En-Nesyri'nin de yerini dolduramadı.
Fenerbahçe'de performansıyla yeterli görülmeyen Faslı santrfor, devre arasında N'Golo Kante tranferinde 15 milyon Euro'ya Al-Ittihad'a satılmıştı. Suudi Arabistan'da tabelaya 7 gol yazdıran En- Nesyri, Sidiki Cherif'i ikiye katladı.