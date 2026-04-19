Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın ve öğrencileri, bu mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri...

Beşiktaş Süper Lig'in 30'uncu haftasında Samsunspor'a konuk olacak. Geçen hafta Antalyaspor'u 4-2 yenen Kartal, bugün kazanarak hem 2'de 2 yapmayı hem de kupa maçı öncesi moral bulmayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Mendes, Yunus, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Sousa, Emre, Holse, Mouandilmadji.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asllani, Orkun, Olaitan, Cerny, Jota Silva, Oh.

İLK MAÇTA BERABERLİK

Siya-beyazlı takım, Süper Lig'in 30. haftasında bugün Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak zorlu mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek. Hasova'nın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Esat Sancaktar yapacak. Dördüncü hakem ise Burak Pakkan. Sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma Cengiz ve Ndiaye'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitmişti.

3 FUTBOLCU YOK

Süper Lig'de oynadığı 29 müsabakada 16 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 55 puanla 4'üncü sırada girdi. Geçen hafta taraftarı önünde Antalyaspor'u 4-2 yenen Kartal, bugün de kazanarak hem 2'de 2 yapmak hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü oynayacağı Alanya sınavı öncesi moral bulmak istiyor. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Emirhan, sakatlıkları bulunan Ndidi ve Kartal Kayra formasından uzak kalacak.

GÖZLER KAPTAN ORKUN'DA



2026 yılına müthiş bir giriş yapan ve 'skorer' kimliğiyle öne çıkan kaptan Orkun Kökçü, zorlu Samsunspor karşılaşmasında Beşiktaş'ın en önemli kozu olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, orta saha oyuncuları arasında birçok istatistikte zirvede yer alan ve Süper Lig'de 7 gol, 9 asistlik performansıyla 16 gollük katkı yapan 25 yaşındaki yıldıza çok güveniyor.

BEŞİKTAŞ 35-11 ÖNDE

İki takım Süper Lig'de 66'ncı kez karşılaşacak. Beşiktaş 65 maçın 35'ini kazanırken, Karadeniz temsilcisi ilk kez Süper Lig'e çıktığı 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan karşılaşmalarda 11 galibiyet elde etti. 19 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda siyah-beyazlı ekip 103 kez fileleri havalandırdı, kırmızı-beyazlı takım 60 gol kaydetti.

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Siyah-beyazlı takımda 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kaleci Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra savunmacılar Amir Murillo, Emmanuel Agbadou ve Rıdvan Yılmaz ile orta saha oyuncusu Salih Uçan, bugün Samsunspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecekler.