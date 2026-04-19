Beşiktaş’ta kanat operasyonu: Hedefte Henrique ve Davitashvili var

Beşiktaş, yeni sezon öncesi kanat hattını güçlendirmek için Luis Henrique ve Zuriko Davitashvili transferlerini yeniden gündemine aldı. Siyah-beyazlılar iki oyuncu için de şartları zorlamaya hazırlanıyor. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş, yeni sezonda kanatları uçuracak hamleler yapmak istiyor. Sabah'ın haberine göre; siyah-beyazlıların hedefi de aşkı da aynı isimler…

Inter'den Luis Henrique ile Saint-Etienne forması giyen Zuriko Davitashvili daha önce olduğu gibi yine listenin ön sıralarında yer alıyor. Devre arasında Henrique için oldukça yoğun görüşmeler yapılsa da İtalyan ekibi, Dumfries'in sakatlığı sonrası işi yokuşa sürmüştü.

Son dönemde rotasyona düşen Brezilyalı oyuncuyu teknik direktör Sergen Yalçın çok beğeniyor. Çizme temsilcisi, 23 milyon Euro'ya Marsilya'dan aldığı 24 yaşındaki futbolcudan minimum 20 milyon Euro bonservis bekliyor.

İKNA ETME ÇABASI

Davitashvili için de bir kez daha güçlü şekilde masaya oturulması bekleniyor. Fransa 2. Ligi'nde forma giyen ve İngiltere'den teklif arayan başarılı futbolcu ile Beşiktaş'ın teması olduğu belirtildi. St. Etienne'in, Gürcü sol kanat oyuncusunun satışında aceleci davranmayacağı aktarıldı.