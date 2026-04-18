Fenerbahçe'nin olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısında sarı-lacivertli ekibin Başkanı Sadettin Saran açıklamalarda bulundu.

İŞTE SARAN'IN AÇIKLAMALARI

"Sözlerime başlamadan önce, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Devletimiz, bu acıların tekrar yaşanmaması için gerekli adımları atacaktır."

"YARIŞTIĞIMIZ TÜM KULVARLARDA..."

"Görüşlerini ve önerilerini söyleyen tüm divan kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Tüm yorumlar bizim için çok değerli. Yarıştığımız tüm kulvarlarda artık sonuçları görebileceğimiz kritik bir döneme geldik. Kadın Voleybol takımımız, final serisini son maça taşıdı. Bu mücadele ile hepimize büyük gurur yaşatan takımımızı yürekten kutluyorum. Son maçta da aynı inanç ve kararlılıkla sahada olacaklarına inancım. Kadın Basketbol Takımımızın EuroLeague kupasına 3. kez kazanacağına inanıyorum."

"HİÇBİR ZAMAN MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

"Sezon boyunca birlikte sevindik, birlikte üzüldük ama hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Takımlarımız sonuna kadar yarışmaya ve her kupaya talip olmaya devam edecek! Tüm takımlarımıza, sporcularımıza, teknik ekiplerimize sezon kalanında başarılar diliyorum. Bu camianın beklentisini taşıyan tüm sporcularımız sonuna kadar mücadele etmeye devam edecek ve gerekeni yapacaktır."

"ŞİMDİ YENİDEN BAŞLAMA ZAMANI"

"Dün bizi çok üzen bir sonuç yaşadık. Hiç uyumadık. Kolay değildi, uzun süre stadyumdan çıkamadık. Birçok Fenerbahçeli bu geceyi uykusuz geçirdi, aynı bizim için. Çok üzüldük. Elimizin ucuna kadar gelen bir anın hayal kırıklığını yaşıyoruz. Bu duyguyu tarif etmek kolay değil. İnsan böyle günleri kolay atlatamıyor. Bu camia, bu duyguları ilk kez yaşamıyor. Dün dünde kaldı, bugün kafamızı kaldırmak zorundayız. 4 maç var. Şimdi yeniden başlama zamanı. Hala ne umudundan bahsediyoruz diyen olabilir, bu duygunun ne kadar gerçek olduğunu biliyoruz, biz bu inancı sadece bugün değil, en zor zamanlarda da yaşadık. Puan farkı 7'yken, dün maç öncesi de aynı yerdeydik. Bugün de aynı yerdeyiz."

"BU LİGDE HERKES İÇİN ADALET EŞİT Mİ?"

"Dün akşam yaşanan gol pozisyonu... Gol pozisyonunun öncesinde faulle uzaktan yakından ilgisi olmayan pozisyonda faul verildiğini gördük. VAR devreye girmedik. O pozisyon sonucunda gelen bir golle çok ağır bir bedel ödedik. Bu ligde herkes için adalet eşit mi? Yeter! Kimsenin emeğinin, alın terinin bu kadar kolay yok sayılmasına izin veremeyiz! Sustuğumuzu düşünebilirsiniz ama biz ne sustuk ne geri durduk! Her maçtan sonra konuştuk. Her hatanın gereken yerlerde hesabını sorduk."

"MHK'NIN BİZE BİR AÇIKLAMA BORCU VAR"

"Yaşananlarla ilgili gereken görüşmeleri yaptık. Her seferinde aynı şeyleri duyduk; 'Haklısınız.' O zaman niye devam ediyor! MHK'nın, bize bir açıklama borcu var. Federasyon başkanına çağrı yapıyorum. Arka planda haklısınız demek yetmez. Sezon başından bu yana hakemlerle ilgili tartışmalara girmemeye dikkat ettik ama bu görmezden gelinecek bir nokta değil."

"KALECİMİZ DÜN WHATSAPP GRUBUNA..."

"Dün futbolcularımızın bir ağlamadığı kaldı. Kalecimiz, dün Whatsapp grubuna, "Tüm sorumluluk benim yazdı." Sahada kazanan gerçekten sahada mı kazanıyor! Federasyon ve MHK'nın da bu konuda yapması gerekenleri bekliyoruz. Kaybettik, bu takımı ben kurmadım demek, dağılıp gitmek kolay ama yeniden savaşmak, ayağa kalkmak zorundayız! Bu duygunun bizi dağıtmasına izin vermeyeceğiz. 4 maçımız kaldı. Son dakikaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

"BİZİM DE ANLATACAĞIMIZ ŞEYLER VAR AMA..."

"Bizi saha dışına çekmek isteyen, zamanlaması tartışması konular oldu, yalanlar söylendi, yanlış bilgiler verildi. Maalesef odağın saha dışına kaydığı anlar oldu ama zamanı geldiğinde konuşuruz dedik. Bugün de aynı yerdeyiz. Bizim de anlatacağımız şeyler var ama bugün o gün değil."

"HİÇ KİMSENİN F.BAHÇE'Yİ YIPRATMASINA GEREK YOK"

"Biz ne zaman birbirimizle uğraşsak, en büyük zararı kendimize veriyoruz. Bu kulüp, insanların birbirine üstünlük kurduğu bir yer değil. Bu kulüp, insanlar yan yana durduğunda büyüyor. Hiç kimsenin bu koltuk için birbirini aşağıya çekmesine, Fenerbahçe'yi yıpratmasına gerek yok. Bu koltuk için savaşılmaz, Fenerbahçe için savaşılır."

"BİZİM MÜCADELEMİZ SAHADA OLMALI"

"Yılladır aynı tartışmalar, aynı döngü ve sonuç ortada. Belki de artık başka bir şey denemenin zamanı gelmiştir. Daha sakin kalmayı, daha çok yan yana durmayı, daha çok birlikte durmayı, dingin akılla hareket etmeyi... Yani gürültünün içinde savrulmadan, anlık tepkilerle değil, aklımızla hareket etmeyi... Bu camia, bunu yapabilecek güce sahip. Fenerbahçe, hepimize yetecek kadar büyük. Herkesin katkısına ihtiyaç var. Ama bu birbirimizi tüketmeden mümkün. Bizim mücadelemiz sahada olmalı. Bunu başarabildiğimiz gün, her şeyin nasıl değiştiğini göreceğiz."

"FENERBAHÇE İÇİN DOĞRU OLDUĞUNA İNANDIĞIMIZI YAPTIK"

"Göreve geleli 206 gün oldu. Eleştiriler başım üzerine. Evet hatalarımız oldu, eksiklerimiz oldu çünkü biz de insanız. Ama şundan kimsenin şüphesi olmasın, biz ne yaptıysak Fenerbahçe için doğru olduğuna inandığımızı yaptık. Hesabını veremeyeceğiz, açıklamasını yapamayacağımız tek bir kararımız yok. Alnımız ak, başımız dik."

"KOLTUK SEVDALISI DEĞİLİZ"

"Bu göreve bir sözle geldik. Bu kulübü şampiyon yapmak için geldik. Eğer bu görevi gerçekleştiremezsek, yapışmak için değil yolu açmak için buradayız. İki başkan arasına 27 sene girmesi beni rahatsız ettiği için devreye girdim ben. Fenerbahçe için, koltuk sevdalısı değiliz biz."

"SONUNA KADAR GÖTÜRMEK ZORUNDAYIZ"

"Dört maç kaldı. Her şey bizim elimizde değil ama kendi üzerimize düşeni yapacağız. Sonuna kadar götürmek zorundayız. Sonrasını hep birlikte beraber konuşacağız."