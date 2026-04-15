Beşiktaş, 15 gole ulaşması halinde 15 milyon euroluk opsiyonu devreye girecek El Bilal Touré için Atalanta ile daha düşük bir bonservis bedeli adına görüşmelere başladı.

Beşiktaş, sezon başında Atalanta'dan kiraladığı El Bilal Toure için harekete geçti. Takvim'in haberine göre siyah-beyazlılar, 15 gol şartına bağlı 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu devreye sokmadan, oyuncunun bonservisini daha uygun bir bedelle almak adına İtalyan ekibiyle pazarlık masasına oturdu.

24 yaşındaki golcü, şu ana kadar çıktığı 19 maçta 6 kez fileleri havalandırırken, kalan haftalarda opsiyonun tetiklenme ihtimali düşük görülüyor. Bu durumu avantaja çevirmek isteyen yönetim, maliyeti aşağı çekerek transferi kalıcı hale getirmeyi planlıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da takımda kalmasını istediği Toure'nin, sakatlık sonrası göstereceği performans sürecin en kritik belirleyicisi olacak.