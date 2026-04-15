Galatasaray'da Latinlere veda! 4 isim ile yollar ayrılıyor
Galatasaray'da kontratı uzatılmayacak isimler arasında Mauro Icardi de bulunurken, Yaser Asprilla ile de yolların ayrılması planlanıyor. Takımın iskeletinde yer alan Lucas Torreira ve Davinson Sánchez için ise son 5 haftalık süreç daha da kritik bir önem kazandı.
Muslera'nın 14 yıl boyunca kalesini koruduğu Galatasaray'da, uzun süredir sürdürülen Latin ağırlıklı kadro yapılanmasının sezon sonunda değişebileceği konuşuluyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli Icardi'ye yeni bir teklif yapılması düşünülmezken, Kolombiyalı Asprilla'nın opsiyonunun da kullanılmayacağı ifade ediliyor.
Şampiyonluk yarışında yaşanan zorluklar, Torreira ve Sanchez'in geleceğini de belirsiz hale getirmiş durumda.
Güney Amerika'ya dönüş fikrini daha önceki röportajlarında da dile getiren Uruguaylı Torreira'nın sezon sonunda ayrılma ihtimali bulunuyor.
Galatasaray yönetimi ise uygun bir teklif gelmesi halinde Davinson Sánchez'in satışına onay vermeye sıcak bakıyor.
Dört sezondur aynı oyuncu grubuyla yoluna devam eden sarı-kırmızılılarda, bu sezon Süper Lig'de yaşanan puan kayıplarının nedeni olarak mental yorgunluk ve doygunluk öne çıkıyor. Teknik ekip ve yönetim, şampiyonluk elde edilse dahi kadroda önemli değişiklikler yapmayı planlıyor.
Mauro Icardi:
Bu sezon Süper Lig'de 27 maçta görev alan Icardi, 13 gol kaydetti. Asist üretemeyen Arjantinli forvet, maç başına 1.8 şut ortalamasıyla oynarken %78 pas isabet oranına ulaştı. Dribbling ortalaması ise 0.1 seviyesinde kaldı.
Davinson Sanchez:
Kolombiyalı stoper 26 lig maçında forma giydi ve 1 gol attı. %90 pas isabet oranına sahip olan Sánchez, maç başına 1 top kazanma ortalaması yakalarken 0.3 dribbling istatistiğiyle oynadı. Ayrıca her maçta ortalama 1.8 hava topu kazandı.
Lucas Torreira:
Uruguaylı orta saha 26 lig maçında 2 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Maç başına 0.7 şut, 0.2 dribbling ve 1 top kazanma ortalamasına sahip olan Torreira, %91 pas isabet oranıyla oynuyor.