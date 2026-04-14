Sezon başında Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes için Beşiktaş yönetimi düğmeye bastı. Milli arada Başkan Serdal Adalı ile görüşen Portekizli oyuncu siyah-beyazlı kulübe geri dönmek istiyor.

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro oluşturmak için hummalı bir çalışma içerisinde bulunan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes iddiası camiada büyük heyecana neden oldu. Kristjan Asllani'den beklenen verimin alınamaması ve opsiyonunun kullanılmayacak olması, orta sahada hem teknik hem de aidiyet duygusu yüksek bir lidere olan ihtiyacı zirveye taşıdı. Fotomaç'ta yer alan habere göre yönetimin Portekizli yıldızı yeniden yuvaya döndürmek için düğmeye bastığı ileri sürüldü.

PORTEKİZLİ OYUNCU İÇİN BÜTÇE HAZIR

Arnavut ön libero için ayrılan bonservis bedeli ve maaş bütçesinin doğrudan Gedson Fernandes'in geri dönüşü için kullanılması planlanıyor. Asllani'nin gidişiyle birlikte açılacak yabancı kontenjanı camiayı ezbere bilen ve taraftarların gönlünde taht kuran 27 yaşındaki yıldız ile doldurulup risk sıfıra indirilecek. Portekizli orta sahanın Spartak Moskova'nın iklimine ve futbol atmosferine uyum sağlayamaması, bu transferde büyük avantaj olarak görülüyor.

BAŞKAN ADALI İLE GÖRÜŞTÜ

Gedson Fernandes'in milli arada İstanbul'a gelip Sergen Yalçın ve Başkan Adalı ile görüşmesi, S. Moskova karşısında Kartal'ın elini güçlendiren en büyük koz. 53 yaşındaki teknik adamın Portekizli futbolcunun geri dönmesine onay verdiği öğrenildi.

TRANSFERİ TARİHE GEÇTİ

Portekizli orta saha Gedson Fernandes, yaz döneminde 20.7 milyon euro bonservis artı 7.27milyon bonusla Spartak Moskova'ya transfer olmuştu. Bu transfer, bonuslarla birlikte siyah-beyazlı kulübün tarihinin en yüksek bedelli oyuncu satışı oldu. Gedson Fernandes kırmızı-beyazlı takımla 4 yıllık mukaveleye imza atmıştı.

LİGDE 6 GOLLÜK KATKI

Rusya Ligi'nde bu sezon 21 maçta toplam 1739 dakika forma giyen Gedson, 4 gol ve 2 asistlik performansıyla 6 gole direkt etki etti. Gedson ayrıca Rusya Kupası'nda 1 gol, 1 asistle oynadı. Portekizli yıldız ligdeki son 11 karşılaşmada skora katkı yapamadı.