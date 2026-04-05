Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 28'inci haftasında Chobani Stadı'nda bu akşam Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Ligdeki son 2 sınavında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 ve evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, zorluk derecesi yüksek karşılaşmadan zaferle ayrılıp hem 3'te 3 yapmak hem de üçüncülük için umutlanmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın tüm hesaplarını 3 puan üzerine yaptı. Fotomaç'ın haberine göre, galibiyet planını hazırlayan 53 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncularına bir dizi uyarılarda bulundu.



FİZİKSEL GÜCÜN ÖNEMİNE VURGU



Direnci yüksek, güçlü orta saha ile dev randevuya çıkacak olan deneyimli teknik adam, talebelerine ön alanda pres yapmaları konusunda talimat verdi. Mücadele gücünün önemine dikkat çeken Sergen Yalçın'ın "Oyunu geride kabul etmemeliyiz. Savunmaya gömülmememiz gerekiyor. Derbide fiziksel olarak ayakta olan kazanır. Ligin ilk yarısında evimizde yaptığımız hataları tekrarlamamalıyız. Rakibimiz bize karşı saha içinde agresif davranışlarda bulunsa bile karşılık vermeyeceğiz" dediği öğrenildi.



MUHTEŞEM İKİLİ





Murillo ve Orkun saha içinde çok iyi anlaşıyor. Son Kasımpaşa maçında Panamalı sağ bekin asistinde Kaptan şık bir biçimde fileleri sallamıştı.



YALÇIN'IN 3 GALİBİYETİ VAR





Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye karşı 3 derbi zaferi yaşarken, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Deneyimli çalıştırıcının sarı-lacivertli takıma rakip olduğu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 11 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. 53 yaşındaki teknik adam son olarak Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 yenmeyi başarmıştı.



4 FUTBOLCU SINIRDA





Derbi öncesi Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartı bulunan Salih, Emirhan, Ndidi ve Murillo, dev karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve 29'uncu haftada Tüpraş Stadı'nda oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecekler.