Beşiktaş'ta, hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Başkan Serdal Serdal Adalı, dev maçta galibiyet halinde dağıtılacak primin miktarını kaptan Orkun Kökçü'ye bıraktı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe derbisini kazanarak, milli aradan sonra iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılarda dev derbi öncesinde prim planı da belli oldu.

Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Kadıköy'de ezeli rakipleri karşısında galibiyet durumunda dağıtılacak derbi priminin miktarını kaptan Orkun Kökçü'ye bıraktı. Orkun Kökçü'nin, takım arkadaşlarıyla yapacağı görüşme sonrasında ortak kararı yönetime ileteceği öğrenildi. Bu kapsamda belirlenen prim, Serdal Adalı'ya sunulacak. Başkan Adalı'nın da bu talebi onaylayarak takıma çok özel bir jest yapması bekleniyor.