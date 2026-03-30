Yerli oyuncu kalitesini yükseltmeyi hedefleyen Beşiktaş'ın, Berke Özer ve Deniz Gül ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Yönetimin, sezon sonunda her iki oyuncu için de kulüplerine resmi teklif sunmayı planladığı ifade ediliyor.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle güçlü bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, yerli oyuncu kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına hız verdi. Takvim'in haberine göre, kaleci transferi planlayan yönetimin rotasını Fransa'ya çevirdiği ve Lille'de forma giyen Berke Özer'i gündemine aldığı belirtiliyor. 25 yaşındaki milli kaleci için sezon sonunda resmi teklif yapılması bekleniyor.

Bu sezon 38 maçta görev yapan 1.91 boyundaki Berke Özer, kalesinde 48 gol görürken 12 karşılaşmada ise gole izin vermedi. Başarılı file bekçisinin kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Öte yandan transfer listesinde yer alan bir diğer isim ise Porto'nun genç golcüsü Deniz Gül. 21 yaşındaki forvetle Galatasaray'ın da ilgilendiği ifade edilirken, Siyah-Beyazlı yönetimin kısa süre içinde oyuncu için girişimlere başlaması ve sezon sonunda teklif sunması planlanıyor. Deniz Gül'ün de kulübüyle sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.