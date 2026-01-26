İkas Eyüpspor - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu!
Yayın Tarihi: 26.01.2026 - 12:03
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İkas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
Maç öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, İkas Eyüpspor - Beşiktaş müsabakasının VAR'ı Sarper Barış Saka oldu. AVAR'da ise Suat Güz yer alacak.