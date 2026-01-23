Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan devi Milan, siyah beyazlıların başarılı stoperi Emirhan Topçu'ya talip oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Ocak ayında birçok futbolcusuyla yollarını ayıran siyah beyazlılarda bir veda daha gündeme geldi.

Kartal'ın başarılı savunma oyuncusu Emirhan Topçu için İtalyan devi Milan'ın devreye girdiği öğrenildi. A Spor muhabiri Efecan Öztaş'ın verdiği bilgiye göre; Milan yetkilileri, Beşiktaş - Kayserispor karşılaşmasını Emirhan Topçu için izledi.

İtalyan ekibinin, 25 yaşındaki defans hakkında bilgi aldığı ve Beşiktaş'ın resmi teklif beklediği kaydedildi.

BU SEZON 20 MAÇTA GÖREV ALDI!

Emirhan Topçu bu sezon siyah beyazlı formayla toplam 20 karşılaşmada boy gösterdi. 1.88 boyundaki futbolcu bu maçlarda 1 gol katkısı sağladı. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Emirhan Topçu'nun, Beşiktaş ile olan kontratı 2028'de sona erecek.